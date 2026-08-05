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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

شهد الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حادث تصادم أتوبيس رحلات تابع لكنيسة ميت خاقان بمدينة شبين الكوم، أثناء عودته من مدينة رأس سدر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وسط استنفار للأجهزة التنفيذية والصحية للتعامل مع الحادث.

وفور وقوع الحادث، وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رئيس هيئة الإسعاف بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، مع توفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية، ومتابعة الحالات الصحية للمصابين لحظة بلحظة.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات القريبة من موقع الحادث، والتعامل الفوري مع المصابين، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والصحية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية.

وعقب ذلك، توجه محافظ الشرقية إلى مستشفى العاشر الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، حيث تابع الخدمات الطبية المقدمة لهم، واطمأن من الفريق الطبي على استقرار الحالات، مؤكدا توفير جميع الإمكانات اللازمة لعلاج المصابين حتى تماثلهم للشفاء.

ووفقا للبيانات الأولية، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، بينهم 4 حالات مصنفة أولوية ثانية و9 حالات مصنفة أولوية ثالثة.

وفي ختام زيارته، تقدم محافظ الشرقية بخالص التعازي والمواساة لأسرة المتوفى، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور وليد نافع مدير مستشفى العاشر الجامعي.

الشرقية بمحافظة الشرقية تصادم أتوبيس شبين الكوم

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بالصور

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

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