وزير الخارجية: القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تشهد انتهاكات إسرائيلية مستمرة

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تشهد ممارسات وسياسات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور عبد العاطي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الاجتماع الوزاري حول القدس، اليوم /الأربعاء/ - "إن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية مسألة مبدأ تمس العرب والدول الإسلامية جميعا".

وأضاف أن هناك توافقًا وإجماعًا عربيًا مشتركًا على ضرورة اتخاذ إجراءات محددة، وهناك أيضًا تنسيق في إطار المجموعة واللجنة الثمانية للتحرك الجماعي مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتأكيد على الخطورة البالغة للإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة سواء في القدس الشرقية أو في الضفة الغربية وعنف وإرهاب المواطنين العزل.

وحذر الوزير من الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية في قطاع غزة وأعمال القتل غير المبرر خلال اليومين الماضيين رغم جهود الوسطاء للوصول إلى توافق حول خارطة الطريق بما يؤدي الى حصر وتجميع السلاح من الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع اتمام الانسحاب الإسرائيلي من داخل القطاع.