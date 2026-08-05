مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026، شهدت اليوم الجامعات المصرية إقبال كثيفا من طلاب المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026، لإجراء تسجيل الرغبات ضمن ماراثون تنسيق الجامعات 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الأولى 2026

وأعلنت وزارة التعليم العالي ، أن تسجيل الرغبات 2026 بدأ صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس، ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن يُغلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.

وفي أعقاب بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026، تصدرت كلمة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2026" محركات البحث وخاصة "جوجل"، مع بدء الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن توقعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

مؤشرات الشعبة الادبية في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط يمكنك معرفة تنسيق الجامعات 2025 اضغط هناكدليل استرشادي.

مفاجاة سارة لطلاب الثانوية 2026

وتوقع خبراء التعليم ،بانخفاض تنسيق الجامعات 2026 مقارنة بالعام الماضي خاصة بعد تحليل شرائح نسب النجاح متوقعين انخفاض يترواح من 1% حتي 0.5% في بعض الكليات.

وتوقع خبراء التعليم ، أن يكون الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 88.2%

الإعلام :84.9.%

الالسن: 86.7%

الآثار :82.4%

الفنون الجميلة: 76.82%

كلية الطب البشري: 92.9%

كلية طب الأسنان: 92.2%

كلية الصيدلة: 91.8%

كلية العلاج الطبيعي: 91.3%

كلية الهندسة: 87.5%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%.