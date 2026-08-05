لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد أعداد الحشرات داخل المنازل، مثل البعوض والذباب والنمل والصراصير، وهو ما يسبب الإزعاج للأسر، فضلًا عن إمكانية نقل بعض الأمراض أو تلويث الطعام.

ويؤكد الخبراء أن الحرارة والرطوبة توفران بيئة مثالية لتكاثر الحشرات، ما يجعلها أكثر نشاطًا خلال هذه الفترة من العام.

وفي هذا السياق، قال سمير كوبرا، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، صياد التعابين والمحافظ على البيئة، إن ارتفاع درجات الحرارة يدفع كثيرًا من الحشرات إلى البحث عن أماكن باردة ورطبة ومصادر للمياه والطعام، لذلك تصبح المنازل هدفًا لها إذا لم تتوافر إجراءات النظافة والوقاية.

لماذا تنتشر الحشرات في الصيف؟

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

وأوضح سمير كوبرا أن معظم الحشرات تنشط في الأجواء الدافئة، حيث تتسارع دورة حياتها ويزداد معدل تكاثرها، كما أن وجود بقايا الطعام، أو القمامة، أو المياه الراكدة يساعد على انتشارها بشكل كبير.

وأضاف أن فتح النوافذ دون وجود سلك واقٍ، وترك الأبواب مفتوحة لفترات طويلة، يزيدان من فرص دخول الحشرات إلى المنزل.

أكثر الحشرات انتشارًا خلال الصيف

وأشار إلى أن أكثر الحشرات التي تظهر في هذه الفترة هي:

البعوض.

الذباب.

النمل.

الصراصير.

عث الطعام.

بعض أنواع الخنافس المنزلية.

أخطاء تساعد على زيادة الحشرات

وأكد صياد التعابين والمحافظ على البيئة أن هناك ممارسات يومية تسهم في جذب الحشرات، منها:

ترك الطعام مكشوفًا.

عدم التخلص من القمامة بشكل يومي.

وجود مياه راكدة في الشرفات أو أسفل المكيفات.

إهمال تنظيف المطبخ وبقايا الطعام.

وجود شقوق وفتحات في الجدران أو أسفل الأبواب.

كيف تتخلص من الحشرات بطريقة آمنة؟

قدم سمير كوبرا مجموعة من النصائح للتخلص من الحشرات، أبرزها:

الحفاظ على نظافة المنزل بشكل يومي.

التخلص من أي مياه راكدة داخل المنزل أو حوله.

تركيب سلك ضيق الفتحات على النوافذ لمنع دخول الحشرات.

تخزين الطعام في أوعية محكمة الغلق.

إغلاق سلة القمامة والتخلص منها بانتظام.

سد الشقوق والفتحات التي قد تستخدمها الحشرات للدخول.

هل المبيدات هي الحل الأفضل؟

وأوضح سمير كوبرا أن المبيدات قد تكون فعالة في بعض الحالات، لكن يجب استخدامها بحذر ووفق التعليمات، مع تهوية المكان جيدًا وإبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة أثناء الرش.

وأضاف أن الاعتماد على المبيدات وحدها لن يقضي على المشكلة إذا ظلت أسباب انتشار الحشرات موجودة، مثل الرطوبة أو تراكم المخلفات.

متى تستعين بمتخصص؟

وأشار إلى أنه إذا كان انتشار الحشرات كبيرًا أو متكررًا، خاصة الصراصير أو بق الفراش، فمن الأفضل الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الحشرات لتحديد مصدر الإصابة والقضاء عليها بشكل آمن.

نصائح للوقاية طوال الصيف

واختتم سمير كوبرا، صياد التعابين والمحافظ على البيئة، تصريحاته بالتأكيد على أن الوقاية هي الحل الأهم، وتشمل الحفاظ على نظافة المنزل، وعدم ترك الطعام مكشوفًا، والتخلص من المياه الراكدة، وإغلاق منافذ دخول الحشرات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات البسيطة تقلل بشكل كبير من انتشار الحشرات وتحافظ على بيئة منزلية صحية وآمنة طوال فصل الصيف.