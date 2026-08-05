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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ملك في كل مكان».. كاف يحتفي بمحمد صلاح بعد انتقاله إلى طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن احتفاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالنجم المصري محمد صلاح، عقب انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يحتفي بمحمد صلاح بعد انتقاله إلى طرابزون سبور التركي».

ونشر «كاف» صورة لمحمد صلاح بقميصه، مرفقة بعبارة: «A KING. EVERYWHERE.»، في إشارة إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها قائد منتخب مصر، وذلك بعد بدء رحلته الجديدة مع النادي التركي

ووصل النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول، تمهيدًا لاستكمال الخطوات الأخيرة الخاصة بانضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كان طرابزون سبور قد كشف في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات رسمية مع قائد منتخب مصر، وفقًا للوائح الإفصاح المعمول بها للأندية المدرجة في البورصة التركية، قبل وصول اللاعب إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله.

وبالتزامن مع وصول صلاح، واصل النادي التركي الترويج للصفقة عبر حساباته الرسمية، حيث نشر مجموعة من الصور الخاصة بالنجم المصري، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أكثر اللحظات المميزة لمحمد صلاح مع طرابزون سبور".

ويحظى انتقال صلاح باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، إذ يترقب مشجعو طرابزون سبور الإعلان الرسمي عن انضمام قائد منتخب مصر، بعد اكتمال الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود. 
 

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