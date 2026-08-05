إعلامي : 5 أسماء مُرشّحة لخلافة «بن رمضان» و«ديانج» في الأهلي

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن مسئولي النادي الأهلي يُسابقون الزمن من أجل تعويض رحيل كل من التونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج، بالتعاقد مع لاعب جديد قبل بداية الموسم الجديد.



وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" أن الأهلي رغبته الأولى هي التعاقد مع لاعب وسط أجنبي وهناك عدة ترشيحات تتمثل في ماتا ماجاسا لاعب زد إف سي، والأردني نزار الرشدان، لاعب قطر القطري السابق، بجانب لاعب إفريقي آخر لم يتم الكشف عن اسمه.

واختتم أن الأهلي يضع في قائمته أيضًا بعض اللاعبين المحليين مثل محمد مخلوف لاعب المصري وأدهم حامد لاعب بتروجت، في حال فشل ضم لاعب أجنبي.