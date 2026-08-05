تورونتو السينمائي الدولي يكشف عن أفلام برنامج TIFF Classics لدورة 2026

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF)، الذي يُقام بدعم من Rogers، عن الاختيارات الرسمية لبرنامج TIFF Classics ضمن دورته لعام 2026، مقدمًا باقة من أبرز الأعمال السينمائية الطليعية، والأفلام الفنية ذات الرؤى الإبداعية، إلى جانب مجموعة من النسخ السينمائية المرممة التي تعيد إحياء كلاسيكيات بارزة.



يسجل كل من نيكولاس بيريدا وأنجيلا شانيلك حضورهما مجددًا في البرنامج، حيث يقدم بيريدا فيلم Everything Else is Noise (Lo demás es ruido)، وهو كوميديا ذات طابع تأملي تتناول مفهوم الضجيج بأبعاده المختلفة، بينما تعرض شانيلك فيلم My Wife Cries (Meine Frau Weint)، الذي يستكشف العلاقات العاطفية بلغة بصرية مقتصدة تتخللها لحظات نابضة بالحياة.



كما يحتضن البرنامج العرض العالمي الأول لفيلم The Black Box is Orange للمخرجة الكندية يولّا بينيفولسكي، وهو فيلم مقالي متعدد الوسائط يمزج بين البعد السياسي والشاعرية البصرية، إضافة إلى فيلم The Remotes للمخرج الفلبيني جون توريس، الذي يعيد قراءة الخيال العلمي والفيلم الأسود والإثارة من خلال رؤيته السينمائية الخاصة.

يشمل البرنامج أيضًا عددًا من أبرز الأعمال الوثائقية، من بينها فيلم Once Upon a Time in Harlem للمخرجين ويليام وديفيد غريفز، الذي يوثق لقاءً تاريخيًا جمع نخبة من رموز نهضة هارلم عام 1972، إضافة إلى الفيلم الملحمي Life of Jorge Luis Borges (Biografía de Jorge Luis Borges) للمخرج ماريانو ييناس، الممتد لأكثر من خمس ساعات، والذي يستكشف حياة الكاتب الأرجنتيني الشهير خورخي لويس بورخيس عبر الأماكن والأشياء المرتبطة بسيرته.



وتضم قائمة الأفلام الروائية أيضًا فيلم Nobody's Violence (Violence du corps de l'autre) للمخرج الكندي ديني كوتيه، وفيلم The Diary of a Chambermaid (Le journal d'une femme de chambre) للمخرج الروماني رادو جود، وهو معالجة جديدة للرواية الكلاسيكية ذات الطابع السياسي الساخر.



يواصل البرنامج اهتمامه بالأفلام القصيرة والمتوسطة من خلال مجموعة واسعة من العروض العالمية الأولى، أبرزها فيلم Masao Adachi Takes a Passport Photo لكمال الجعفري، الذي يقدم بورتريهًا هادئًا للمخرج الياباني ماساو أداتشي، وفيلم Ghazal-e Sorkh لمريم تفكري، الذي يعيد قراءة مقاطعة مهرجان شيراز للفنون عام 1976 عبر مقاربة تمزج التاريخي بالشخصي.



ويتضمن برنامج هذا العام عرضًا نادرًا بنسخة 70 ملم لفيلم Forever…Forever للمخرج يوهان لورف، إلى جانب تقديم نسخة مرممة من أحد أعمال موسيقي وفنان حركة «فلوكسوس» تاكيهيسا كوسوغي، فضلًا عن تكريم خاص للمخرج الإيطالي-الأرمني الراحل يرفانت جيانيكيان.

كما يستضيف البرنامج أحدث الأعمال القصيرة لفنانين ومخرجين بارزين، من بينهم جون سميث، وناتاليا مارين، وجيمس ريتشاردز، ودانايا تشولفوثيفونغ، وفيكا كيرشنباور.



يتولى تنسيق برنامج Wavelengths كل من أندريا بيكارد، كبيرة القيّمين في مهرجان تورونتو، وجيسي كامينغ، ويواصل البرنامج رسالته في دعم السينما التجريبية والأعمال التي تتحدى القوالب التقليدية، مستلهمًا اسمه من فيلم Wavelength (1967) للفنان الكندي مايكل سنو، أحد أهم الأعمال المؤسسة للسينما الطليعية.



وعلى مدار السنوات الماضية، احتضن البرنامج أعمالًا بارزة لمخرجين مثل بيتر هاتون، وبيدرو كوستا، وأنجيلا شانيلك، وإدواردو ويليامز، ورادو جود، ولاف دياز، وألكسندر كوبيريدزه، ما رسخ مكانته بوصفه أحد أبرز المنصات العالمية للسينما الفنية المعاصرة.