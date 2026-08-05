حادثة خطيرة تهز واشنطن .. تحقيق أمريكي بعد واقعة سلامة جوية شملت مروحية ترامب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن مسئولي الطيران الفيدراليين يراجعون حادثة تتعلق بسلامة الحركة الجوية وقعت أمس الثلاثاء وتضمنت مروحية عسكرية تقل الرئيس دونالد ترامب.

وأقلعت مروحية ترامب "مارين وان" من البيت الأبيض بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن مراقبي الحركة الجوية لم يوقفوا الرحلات التجارية في مطار رونالد ريجان واشنطن الوطني القريب كما هو مطلوب بموجب بروتوكولات السلامة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وصرحت متحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية لصحيفة وول ستريت جورنال بأن طائرة مارين وان وطائرة تجارية تقلع لم تظهرا على أنهما اقتربتا بشكل خطير بموجب القواعد الفيدرالية ولم تكونا متقاربتين، مما يشير إلى أنه لم يكن موقفًا خطيرًا.