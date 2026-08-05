مرحلة جديدة في مشواري الفني.. محمد عدوية يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس الألبوم الجديد

كشف النجم محمد عدوية، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل وكواليس ألبومه الغنائي الجديد، مؤكدًا أنه يُراهن على تقديم تجربة مختلفة ومميزة تليق بجمهوره الذي ينتظر أعماله الجديدة.

وقال محمد عدوية إن الألبوم الجديد يضم 10 أغنيات متنوعة، تم اختيارها بعناية شديدة، مشيرًا إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، ليظهر بشكل مختلف عن أعماله السابقة.

وأوضح عدوية أنه قرر طرح الألبوم على مرحلتين، حيث سيتم إطلاق 5 أغنيات في البداية، على أن يتم طرح الأغاني الخمس المتبقية لاحقًا كمفاجأة للجمهور، مضيفًا: "إن شاء الله الألبوم ينال إعجاب الجمهور، وكل أغنية فيه لها طابع خاص ومختلف."

وأكد أن الألبوم يمثل مرحلة جديدة في مشواره الفني، ويعكس حرصه الدائم على التنوع والتجديد، سواء في اختيار الأغنيات أو طريقة تقديمها، بما يتماشى مع تطلعات جمهوره.

كما كشف محمد عدوية عن مفاجأة خاصة، وهي تقديم مواويل جديدة لوالده النجم الراحل أحمد عدوية، في خطوة تحمل تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة، ووفاءً لإرثه الغنائي الذي ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الأغنية الشعبية المصرية.

وتحدّث عدوية أيضًا عن اللوك الجديد الذي ظهر به مؤخرًا، مؤكدًا أن فكرة تغيير شكله جاءت من حرصه علي الظهور بصورة مختلفة

واختتم محمد عدوية تصريحاته لـ«صدى البلد» أنه يتمني أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور.