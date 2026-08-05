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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 أغسطس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

استقر سعر الدولار رسميا في مصر، وخلال السطور التالية نرصد سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 وفقًا لآخر التحديثات بنوك القطاعين الخاص والعام . 

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

استقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند: 

50.40 جنيه للشراء. 

50.50 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنوك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي لنحو: 

50.35 جنيه للشراء. 

50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو : 

50.24 جنيه للشراء. 

50.34 جنيه للبيع.
 

وتساوي سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي الدولي،  قناة السويس، البنك الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، الإسكندرية، الشركة المصرفية، ميد بنك، المصري الخليجي، المصرف العربي والتنمية الصناعية ليسجل: 

50.23 جنيه للشراء. 

50.33 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنوك أبوظبي الأول، HSBC والعقاري المصري العربي ليسجل: 

50.22 جنيه للشراء. 

50.32 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي (CIB)، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي والبركة لنحو:

 50.20 جنيه للشراء. 

50.30 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 

50.13 جنيه للشراء. 

50.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء: 

50:22 جنيه للشراء. 

50.36 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الدولار

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك نكست عند 50.35 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.45 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار
 سجل بنك كريدي أجريكول مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 50.23 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 50.13 جنيه.
 


 

أسعار الدولار اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بنك مصر البنك المركزي

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