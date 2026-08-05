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لطلاب تنسيق الجامعات 2026 .. اطّلع على قواعد التوزيع الجغرافي قبل التسجيل بالمرحلة الأولى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب تنسيق الجامعات 2026 .. اطّلع على قواعد التوزيع الجغرافي قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
نهلة الشربيني

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، عبر الموقع الإلكتروني للجامعات، على أن يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، خلال الفترة من الأربعاء 5 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن لكل شعبة وعدد الطلاب المستحقين للتقديم.

واستعدادًا لبدء أعمال تنسيق الجامعات 2026، وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمواصلة نشر الأدلة الإرشادية التي تساعد طلاب الثانوية العامة على التعرف على قواعد وإجراءات التنسيق الإلكتروني، وتوضيح المفاهيم الأساسية التي تضمن تسجيل الرغبات بصورة صحيحة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تواصل تنفيذ حملتها الإعلامية للتوعية بـالتنسيق الإلكتروني 2026، من خلال سلسلة من الأدلة الإرشادية المبسطة، التي تتناول مختلف الموضوعات المرتبطة بـتنسيق الجامعات، ومن بينها قواعد التوزيع الجغرافي، التي تُعد من أهم الضوابط المنظمة لعملية تسجيل الرغبات.

وأوضح أن هذا الدليل يهدف إلى تعريف الطلاب بكيفية تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026، وأسباب العمل بها، بما يساعدهم على ترتيب رغباتهم بصورة صحيحة وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب الثانوية العامة بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والاطلاع على الأدلة الإرشادية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما المقصود بقواعد التوزيع الجغرافي في التنسيق الإلكتروني؟

يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات مرتبطة بالإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، وذلك للحد من الاغتراب وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل.

ما هي مجموعات التوزيع الجغرافي؟

المجموعة (أ): إجبارية، وتشمل الجامعة أو الجامعات الأقرب للإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

المجموعة (ب): إجبارية بعد استكمال اختيارات المجموعة (أ)، وتشمل عددًا من الجامعات القريبة من النطاق الجغرافي للطالب.

المجموعة (ج): تضم باقي الجامعات التي بها كليات في القطاع نفسه، ويجوز للطالب الاختيار منها بعد استيفاء اختيارات المجموعتين (أ) و(ب).

هل يلتزم الطالب باختيار كليات النطاق الجغرافي الأول؟

نعم، يجب على الطالب استكمال اختياراته في النطاق الجغرافي الأول قبل الانتقال إلى النطاق الجغرافي التالي، وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026.

هل يمكن تغيير محل الإقامة لتغيير التوزيع الجغرافي؟

لا، حيث يتم تحديد التوزيع الجغرافي وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة.

ما الهدف من تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي؟

تهدف قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات إلى تحقيق العدالة في توزيع الطلاب على الجامعات، والحد من الاغتراب، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار نشر الأدلة الإرشادية تباعًا؛ لتعريف الطلاب بجميع قواعد وإجراءات تنسيق الجامعات 2026 والتنسيق الإلكتروني، ومساعدتهم على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة.

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