رسوم العبور وإزالة الألغام .. بنود الاتفاق المُتوقع بين إيران وأمريكا لفتح مضيق هرمز

تقترب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الإعلان عنه اليوم الأربعاء، وفقًا لمصدرين إقليميين ومسئول أمريكي.

وسيُلبي الاتفاق الناشئ بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهي سيطرة لم تكن تملكها قبل الحرب، بحسب ما أورده موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وفقًا لمصدرين إقليميين، ينص الاتفاق قيد المناقشة على ترتيب مؤقت لمدة 60 يومًا بين عُمان وإيران في مضيق هرمز، قابل للتمديد.

وستسلك جميع السفن القادمة عبر المضيق إلى الخليج مسارًا شماليًا عبر المياه الإيرانية، وستسلك جميع السفن المغادرة عبر المضيق إلى بحر العرب مسارًا جنوبيًا عبر المياه العمانية، بالتنسيق مع إيران، ولن تُفرض أي رسوم أو ضرائب خلال فترة الستين يومًا.

وستعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال ثلاثين يومًا.

وبعد إخلاء الممر الأوسط، سيتم استخدامه لحركة المرور القادمة والمغادرة بموجب شروط اتفاقية دائمة سيتم التفاوض عليها بين سلطنة عمان وإيران.

ويهدف الاتفاق، الذي يجري التفاوض بشأنه منذ عدة أسابيع، إلى استئناف وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وكان قد قرر الرئيس ترامب يوم السبت عدم تنفيذ تهديداته بشن حملة قصف واسعة النطاق، لإتاحة المزيد من الوقت للدبلوماسية مع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، فقد يُعطي ترامب الضوء الأخضر لشن ضربات كبيرة.

بالإضافة إلى المحادثات بين عُمان وإيران، شارك مسئولون قطريون وباكستانيون وسعوديون أيضاً في جهود الوساطة، وفقاً لمصادر إقليمية.

وأفادت مصادر إقليمية بأن البيت الأبيض كان منخرطاً بشكل فعّال في المفاوضات وشهدت الأيام الأخيرة عدة اتصالات هاتفية بين مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وقال مصدران إقليميان إن عراقجي وافق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال مسئول أمريكي ومصدر إقليمي إن القيادة الإيرانية أكملت عملية الموافقة أمس الثلاثاء.