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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تتغنّى بأجواء الصيف في الساحل الشمالي | صور

إلهام شاهين
إلهام شاهين
سارة عبد الله

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها في أجواء الصيف بالساحل الشمالي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "أجمل بحر وأجمل رملة وأجمل جو فى الساحل الشمالي".

ونشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، صور لها من كواليس فيلمها الجديد "حين يكتب الحب". 

وعلّقت إلهام شاهين قائلة: (حين يكتب الحب) أول فيلم طويل للمخرج محمد هانى .. وأول فيلم  للكاتبة سجى الخليفات.. ومعانا الستايليست إيناس شاهين.. وبنوتى الحلوة الفنانة الهام صفى الدين.. بحبكم كلكم  .. صباحكم حب فى حب مثل فيلمكم .

تفاصيل الفيلم: 

يشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن بن منصور وسارة بركة وإلهام صفي الدين وشريف حافظ وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "حين يكتب الحب" من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

إلهام شاهين الساحل الشمالي فيسبوك

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