حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

كشفت حيثيات حكم محكمة أسرة القاهرة الجديدة، الصادر بإلزام يارا حسام حسن، ابنة حسام حسن، برد الشبكة والمشغولات الذهبية والألماس إلى خطيبها السابق رجل الأعمال أحمد راشد، بعد فسخ الخطوبة، تفاصيل الدعوى والأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها.



وأوضحت الحيثيات أن أحمد راشد أقام الدعوى مطالبًا بإلزام يارا برد الشبكة والمشغولات التي قدمها لها خلال فترة الخطوبة، مؤكدًا أنها احتفظت بها رغم انتهاء العلاقة وعدم إتمام الزواج.



وأضافت أن المدعي قدم للمحكمة فواتير شراء للمشغولات محل النزاع، تضمنت قلادة ذهبية عيار 18، وأقراطًا من الألماس، إلى جانب مشغولات ذهبية وألماس أخرى، بإجمالي قيمة صححها أمام المحكمة لتبلغ نحو 3 ملايين و650 ألف جنيه، إضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار.

واستمعت المحكمة إلى شهادة شاهدين أكدا إتمام الخطبة في يوليو 2024، وحضورهما مراسمها، مشيرين إلى أن الشبكة تضمنت كوليه ألماس، وحلقًا، ومحبسًا، وخاتمًا من الألماس والأحجار الكريمة، وقدّرا قيمتها بملايين الجنيهات.



وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الشبكة تُعد من قبيل الهبة، وأن القانون المدني يجيز للواهب الرجوع فيها وفقًا للضوابط القانونية، معتبرة أن فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج يترتب عليه رد الشبكة باعتبارها هبة قُدمت بمناسبة الزواج.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على اطمئنانها إلى المستندات المقدمة وأقوال الشهود، وقضت بإلزام المدعى عليها برد المشغولات محل الدعوى.