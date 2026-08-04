المخابز: ملتزمون بقرار وزير التموين والمخابز السياحية سنتناقش معهم في شأن قرارات الزيادة

قال عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز، إن الزيادات الجديدة لاسعار رغيف الخبز الفينو والسياحي ولم يتم اخذ رأينا بشأنها، متابعا أن :"هنتكلم مع الوزير في هذا الموضع".

وتابع عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن شعبة المخابز لم تكن شريكا في المناقشات الخاصة برفع رغيف الخبز الفينو والسياحي.

وأشار إلى أن لا استطيع اعلان قبول او رفض القرار وزير التموين برفع اسعار رغيف الخبز الفينو والسياحي ، والمخابز البلدي ملتزمة بالقرار وزير التموين، والمخابز السياحية سنتناقش معهم في شأن قرارات الزيادة.

وأكمل عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز، أن لا تعليق على تصريحات وزير التموين اليوم بشان عدم وجود تهاون مع من يتلاعب بقرارات رغيف الخبز الفينو والسياحي.