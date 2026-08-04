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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في مكالمة هاتفية.. وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس اتحاد اليد بالتأهل لربع النهائي بالمونديال

اليد
اليد
ياسمين تيسير

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على التواصل هاتفيًا مع الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لتقديم التهنئة عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر للشابات تحت 18 عامًا، بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، بعد الفوز المثير على منتخب الدنمارك بنتيجة 22-21.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستويات الاستثنائية التي يقدمها منتخب الشابات منذ انطلاق البطولة، مؤكدًا أن اللاعبات قدمن نموذجًا مشرفًا يعكس تطور كرة اليد المصرية.

وأكد جوهر نبيل أن الفوز على الدنمارك، أحد أقوى منتخبات العالم، يعد انتصارًا تاريخيًا يُحسب لهذا الجيل، خاصة أنه جاء بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في الدور الرئيسي، ليحقق المنتخب العلامة الكاملة في هذا الدور، ويرفع رصيده إلى خمسة انتصارات متتالية في البطولة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن ما حققه المنتخب منذ الدور الأول يستحق كل الإشادة، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بالفوز على كرواتيا وصيفة أوروبا، وفرنسا صاحبة التاريخ الكبير في كرة اليد، ثم حقق أكبر انتصار في البطولة على منتخب فيجي بنتيجة 83-17، قبل أن يواصل انتصاراته على كوريا الجنوبية والدنمارك، في إنجاز غير مسبوق لكرة اليد النسائية المصرية.

وخلال الاتصال، اطمأن  وزير الشباب والرياضة من رئيس الاتحاد عن استعدادات المنتخب للمواجهة المقبلة في الدور ربع النهائي، مؤكدًا أهمية المباراة المقبلة، وثقته الكاملة في قدرة اللاعبات على مواصلة المشوار بنفس الروح القتالية والإصرار، ومطالبًا الجميع ببذل أقصى ما لديهم من أجل استكمال الحلم وإسعاد الجماهير المصرية.

كما نقل جوهر نبيل تحياته وتقديره لجميع لاعبات المنتخب، مثمنًا ما قدمنه من أداء بطولي طوال مشوار البطولة، ووجه الشكر إلى مدير المنتخبات الوطنية  الكابتن مؤمن صفا ، مشيدًا بالعمل الكبير الذي يقوم به، كما أشاد بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي على دعمه المستمر للمنتخب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة التخطيط والعمل الجماعي داخل منظومة كرة اليد المصرية.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتابع بكل فخر ما يحققه منتخب الشابات في بطولة العالم، متمنيًا استمرار الانتصارات والعودة بإنجاز يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

اليد العالم دنمارك

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