الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

نفى مصدر مسئول داخل النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اتخاذ إدارة القلعة الحمراء قرارًا نهائيًا بمقاطعة بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري، على خلفية حالة الاعتراض التي تسود النادي بسبب تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة الأهلي لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يتعلق بالانسحاب من البطولتين أو مقاطعتهما، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعكس الموقف الرسمي للنادي.

وأوضح المصدر أن حالة من الغضب تسيطر على مسئولي الأهلي بسبب القرارات الأخيرة الخاصة بمنظومة التحكيم، إلا أن ذلك لا يعني أن النادي حسم موقفه النهائي، لافتًا إلى أن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة على طاولة مجلس الإدارة، وسيتم تقييمها وفقًا لما ستشهده الفترة المقبلة من تطورات.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تتابع عن كثب كل المستجدات المتعلقة بملف التحكيم، وتنتظر اتضاح الرؤية بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي، سواء فيما يتعلق بالمشاركة في البطولات المحلية أو أي خطوات أخرى قد يراها النادي مناسبة للدفاع عن حقوقه.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يتمسك بموقفه الثابت بشأن ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية داخل منظومة التحكيم، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية بالنسبة لإدارة النادي خلال المرحلة الحالية.

وشدد المصدر على أن الأهلي لا يستهدف الدخول في أزمات مع أي جهة، وإنما يسعى إلى الحفاظ على نزاهة المسابقات المحلية وتوفير مناخ تنافسي عادل، ينعكس بصورة إيجابية على الكرة المصرية، وهو ما يتطلب وجود منظومة تحكيم تتمتع بالكفاءة والاستقلالية وتحظى بثقة جميع الأندية في الموسم الجديد بالدوري.