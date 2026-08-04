قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وقيمة الإيجار الشهري
خليفة بطل آسيا.. من هو أولي فيرنر المدرب المرشح لقيادة الأهلي السعودي ؟
إمام عاشور يفرض شروطه لـ التجديد حتى 2030.. والأهلي يتحفظ | خاص
في زلزال جديد؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل بعد رصد 12 هزة
منتخب مصر يبدأ رحلة أمم أفريقيا 2027.. حسام حسن يستعد لأول ظهور بعد مونديال 2026
نجاة 15 مصريًا في حادث غرق مركب قبالة طبرق الليبية
الهلال الأحمر يمد غزة بأكثر من 3,430 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية
حازم إمام: رحيل جون إدوارد قد يكون بسبب شركة الكرة.. وحسام الزناتي يملك مقومات النجاح
تخفيضات لمدة شهر.. التموين تطلق الأوكازيون الصيفي 2026
نتائج كارثية لمنتخب سيدات مصر.. غضب داخل اتحاد الكرة بعد توديع أمم أفريقيا
الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني
رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
أسماء عبد الحفيظ

تعد سلطة الذرة المكسيكية من أشهر الأطباق الجانبية التي انتشرت في المطاعم خلال السنوات الأخيرة، بفضل مذاقها الغني الذي يجمع بين حلاوة الذرة، وكريمية الصوص، ونكهة الجبن والتوابل المكسيكية. 

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

وتمتاز بسهولة تحضيرها، كما أنها تناسب التجمعات العائلية والعزومات، ويمكن تقديمها بجانب الدجاج المشوي أو البرجر أو التاكو، للشيف سمية جاد.

مقادير سلطة الذرة المكسيكية

لتحضير سلطة الذرة المكسيكية ستحتاجين إلى:

  • 3 أكواب ذرة حلوة طازجة أو مجمدة أو معلبة بعد تصفيتها.
  • ملعقة كبيرة زبدة.
  • نصف كوب مايونيز.
  • ربع كوب كريمة حامضة أو زبادي يوناني.
  • نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.
  • ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة.
  • ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري.
  • عصير نصف ليمونة.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة للتزيين.

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

  • سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.
  • أضيفي الذرة وقلبيها لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.
  • في وعاء آخر، اخلطي المايونيز مع الكريمة الحامضة أو الزبادي.
  • أضيفي الثوم البودرة، والبابريكا، والشطة، وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود، ثم اخلطي المكونات جيدًا.
  • أضيفي الذرة الساخنة إلى خليط الصوص وقلبي حتى تتغلف بالكامل.
  • أضيفي جبنة الشيدر ونصف كمية البارميزان وامزجي المكونات.
  • انقلي السلطة إلى طبق التقديم، ثم زينيها بباقي جبنة البارميزان والبقدونس المفروم، وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

أسرار نجاح سلطة الذرة المكسيكية

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
  • تحمير الذرة قليلًا يمنحها نكهة مدخنة مميزة.
  • استخدمي الذرة الطازجة في موسمها للحصول على أفضل مذاق.
  • أضيفي رشة من الكمون لتعزيز النكهة المكسيكية.
  • يمكن إضافة قطع من الفلفل الأحمر أو الهالبينو لمحبي الأطعمة الحارة.
  • يفضل تقديم السلطة بعد تحضيرها مباشرة للحفاظ على قوامها الكريمي.

أفكار لتقديم سلطة الذرة المكسيكية

تقدم سلطة الذرة المكسيكية بجانب العديد من الأطباق، مثل:

  • الدجاج المشوي.
  • البرجر.
  • التاكو والفاهيتا.
  • شرائح اللحم المشوي.
  • البطاطس الودجز.
  • الناتشوز ورقائق التورتيلا.

القيمة الغذائية لسلطة الذرة المكسيكية

تحتوي الذرة على الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع، كما تمد الجسم بالطاقة بفضل الكربوهيدرات المعقدة، بينما تضيف منتجات الألبان البروتين والكالسيوم. ولتقليل السعرات الحرارية، يمكن استخدام مايونيز لايت واستبدال الكريمة الحامضة بالزبادي اليوناني قليل الدسم.

مدة حفظ سلطة الذرة المكسيكية

يمكن حفظ سلطة الذرة المكسيكية في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى يومين، مع تقليبها جيدًا قبل التقديم، ويُفضل عدم تجميدها حتى لا يتغير قوام الصوص.

سلطة الذرة طريقة عمل سلطة طريقة عمل سلطة الذرة طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية الذرة المكسيكية سلطة الذرة المكسيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

وزير الشباب والرياضة

الفقراء لا يلعبون بالأندية الكبرى.. وزير الشباب يستجيب لمقال عمر طاهر

محمد صلاح

شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور

دعاء النوم للسكينة

دعاء النوم للسكينة والاطمئنان.. أدعية نبوية للتخلص من الفزع والأرق قبل النوم

ترشيحاتنا

نتنياهو

الكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعا مساءًا لبحث تطورات اتفاق غزة

نعيم قاسم

أمين عام حزب الله: المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال قائماً.. وإيران هي من انتصرت

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو

بالصور

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

مذاق يناسب السلطات والسندوتشات.. طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات

بعد أول إصابة.. فيروس بوربون يثير مخاوف في نيويورك.. لا علاج ولا لقاح

فيروس نادر
فيروس نادر
فيروس نادر

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد