طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

تعد سلطة الذرة المكسيكية من أشهر الأطباق الجانبية التي انتشرت في المطاعم خلال السنوات الأخيرة، بفضل مذاقها الغني الذي يجمع بين حلاوة الذرة، وكريمية الصوص، ونكهة الجبن والتوابل المكسيكية.

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

وتمتاز بسهولة تحضيرها، كما أنها تناسب التجمعات العائلية والعزومات، ويمكن تقديمها بجانب الدجاج المشوي أو البرجر أو التاكو، للشيف سمية جاد.

مقادير سلطة الذرة المكسيكية

لتحضير سلطة الذرة المكسيكية ستحتاجين إلى:

3 أكواب ذرة حلوة طازجة أو مجمدة أو معلبة بعد تصفيتها.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب مايونيز.

ربع كوب كريمة حامضة أو زبادي يوناني.

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.

ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري.

عصير نصف ليمونة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة للتزيين.

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي الذرة وقلبيها لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

في وعاء آخر، اخلطي المايونيز مع الكريمة الحامضة أو الزبادي.

أضيفي الثوم البودرة، والبابريكا، والشطة، وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود، ثم اخلطي المكونات جيدًا.

أضيفي الذرة الساخنة إلى خليط الصوص وقلبي حتى تتغلف بالكامل.

أضيفي جبنة الشيدر ونصف كمية البارميزان وامزجي المكونات.

انقلي السلطة إلى طبق التقديم، ثم زينيها بباقي جبنة البارميزان والبقدونس المفروم، وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

أسرار نجاح سلطة الذرة المكسيكية

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

تحمير الذرة قليلًا يمنحها نكهة مدخنة مميزة.

استخدمي الذرة الطازجة في موسمها للحصول على أفضل مذاق.

أضيفي رشة من الكمون لتعزيز النكهة المكسيكية.

يمكن إضافة قطع من الفلفل الأحمر أو الهالبينو لمحبي الأطعمة الحارة.

يفضل تقديم السلطة بعد تحضيرها مباشرة للحفاظ على قوامها الكريمي.

أفكار لتقديم سلطة الذرة المكسيكية

تقدم سلطة الذرة المكسيكية بجانب العديد من الأطباق، مثل:

الدجاج المشوي.

البرجر.

التاكو والفاهيتا.

شرائح اللحم المشوي.

البطاطس الودجز.

الناتشوز ورقائق التورتيلا.

القيمة الغذائية لسلطة الذرة المكسيكية

تحتوي الذرة على الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع، كما تمد الجسم بالطاقة بفضل الكربوهيدرات المعقدة، بينما تضيف منتجات الألبان البروتين والكالسيوم. ولتقليل السعرات الحرارية، يمكن استخدام مايونيز لايت واستبدال الكريمة الحامضة بالزبادي اليوناني قليل الدسم.

مدة حفظ سلطة الذرة المكسيكية

يمكن حفظ سلطة الذرة المكسيكية في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى يومين، مع تقليبها جيدًا قبل التقديم، ويُفضل عدم تجميدها حتى لا يتغير قوام الصوص.