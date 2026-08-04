بيان هام.. كزبرة يكشف عن موعد طرح أغنية جديدة بمشاركة عصام صاصا

كشف مطرب المهرجانات أحمد بحر “كزبرة”، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «بيان هام»، وهى إحدى الأغاني الدعائية لفيلمه «محمود التاني».

وقال كزبرة عبر حسابه الرسمى: "الثلاثاء الساعة 5 مساء 4 أغسطس.. استنوا أغنية بيان هام من فيلم محمود التانى ، غناء أحمد بحر وعصام صاصا، على جميع منصات الموسيقى".

يذكر أن يشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب أحمد غزى وكزبرة كل من كارولين عزمى، وجنا الأشقر، وتامر هجرس، بينما يظهر نور النبوى كضيف شرف، والفيلم من إنتاج طارق الجناينى، وتأليف إياد صالح، وإخراج عبدالعزيز النجار.

تدور أحداث «محمود التاني» فى إطار كوميدى حول شابين يحملان الاسم نفسه «محمود»، لكنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا من حيث الطباع والخلفية الاجتماعية. وتدفعهما الظروف إلى تبادل الأدوار، ليجد كل منهما نفسه داخل حياة الآخر، فتبدأ سلسلة من المفارقات والمواقف الساخرة الناتجة عن اختلاف أسلوب حياتهما وطريقة تفكيرهما.