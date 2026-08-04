شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور

كشفت تقارير صحفية تركية عن أول شرط وضعه قائد منتخب مصر محمد صلاح أمام مسؤولي نادي طرابزون سبور، في ظل المفاوضات المكثفة بين الطرفين لإتمام انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير، فإن محمد صلاح طلب من إدارة النادي إعداد ملف مصور يتضمن مقاطع فيديو شاملة عن مدينة طرابزون، يتناول أبرز المناطق السكنية، والخدمات المتوفرة، والمؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية، إلى جانب الأماكن الترفيهية، حتى يتمكن هو وأفراد أسرته من تكوين صورة واضحة عن طبيعة الحياة داخل المدينة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الانتقال.

وأوضحت المصادر أن النجم المصري يمنح الاستقرار الأسري أهمية كبيرة عند دراسة أي عرض احترافي، إذ لا يقتصر تقييمه على الجوانب الرياضية أو المالية فقط، بل يمتد أيضًا إلى مستوى المعيشة والبيئة المناسبة لعائلته، وهو ما دفعه لطلب هذا الملف قبل إتمام الاتفاق بشكل رسمي.

وتأتي هذه التطورات بعد إسدال الستار على رحلة محمد صلاح التاريخية مع نادي ليفربول، والتي امتدت لتسعة أعوام، نجح خلالها في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، بعدما ساهم في حصد عدد من الألقاب وترك بصمة استثنائية بأهدافه وأرقامه القياسية.

وفي الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أن فرص طرابزون سبور في الحصول على توقيع محمد صلاح أصبحت أكبر من منافسه بشكتاش، خاصة بعدما شهدت المفاوضات الأخيرة بين النادي الآخر ووكيل اللاعب تراجعًا ملحوظًا، الأمر الذي منح النادي القادم من منطقة البحر الأسود أفضلية واضحة في سباق التعاقد مع قائد المنتخب المصري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، مع استمرار الاتصالات بين جميع الأطراف، تمهيدًا للوصول إلى القرار النهائي بشأن مستقبل محمد صلاح، الذي سبق له تمثيل أندية المقاولون العرب وبازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما، قبل أن يصنع مسيرة استثنائية مع ليفربول



