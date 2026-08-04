الفقراء لا يلعبون بالأندية الكبرى.. وزير الشباب يستجيب لمقال عمر طاهر

أشاد الكاتب عمر طاهر بسرعة استجابة الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بعد نشر مقاله الذي حمل عنوان

“الفقراء لا يلعبون في الأندية الكبرى ”، والذي أثار تفاعلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، لما تناوله من قضية تتعلق بفرص الناشئين في الالتحاق بالأندية.

وأوضح عمر طاهر، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن وزير الشباب والرياضة تحرك بشكل سريع عقب نشر المقال، حيث تواصل معه مدير مكتب الوزير للحصول على بيانات الصبي الذي وردت قصته في المقال، والذي قال إنه تعرض لمساومة مادية من أحد الأندية الكبرى من أجل الانضمام إلى قطاع الناشئين.

وأشار الكاتب إلى أن الوزارة بدأت بالفعل التواصل مع الطفل ووالده، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من تفاصيل الواقعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف والتعامل مع الأمر وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وأعرب عمر طاهر عن امتنانه الكبير لسرعة الاستجابة الرسمية، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالقضايا التي تمس الشباب والرياضة، ويؤكد وجود إرادة للتعامل مع الشكاوى التي قد تواجه المواهب الناشئة.

وأضاف أن سرعة التواصل من جانب وزارة الشباب والرياضة منحته شعورًا بالتقدير، خاصة أن القضية لم تستغرق سوى أيام قليلة حتى بدأت الجهات المختصة في التحرك لاتخاذ ما يلزم.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية توفير بيئة عادلة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المواهب الرياضية، بعيدًا عن أي ممارسات قد تعوق انضمام اللاعبين الصغار إلى الأندية بسبب ظروفهم المادية.

ويترقب الوسط الرياضي ما ستسفر عنه متابعة وزارة الشباب والرياضة للواقعة، في ظل التأكيد على أهمية حماية حقوق الناشئين، وضمان أن تكون معايير الاختيار داخل الأندية قائمة على الموهبة والكفاءة، بما يسهم في اكتشاف المواهب ودعمها لخدمة مستقبل الرياضة المصرية.



