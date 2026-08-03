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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وصلت 100 جنيه .. زيادة رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادة في رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء. 

ارتفعت قيمة رسوم خدمة العملاء  على فواتير الكهرباء الشهرية،  مع بدء العمل بأسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، لتشمل جميع المشتركين وفقًا لشريحة الاستهلاك الخاصة بكل منهم. 

 رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء بعد الزيادة 

جاءت رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء  كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ساعة: 3 جنيهات بدلًا من جنيه واحد.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ساعة: 6 جنيهات بدلًا من 2جنيه.

الشريحة الثالثة من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة: 12 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 20 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 50 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 60 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

 الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 100 جنيه بدلًا من 40 جنيهًا.

رفع رسوم خدمة العملاء على الشقق المغلقة 

شملت الزيادة  أيضًا رفع الرسوم المطبقة على العدادات غير المقروءة إلى 30 جنيهًا، بدلًا من 9 جنيهات، وهي الرسوم التي تُحصَّل عند تعذر تسجيل قراءة فعلية للعداد، مع إصدار الفاتورة وفقًا للضوابط المنظمة.

توجه وزارة الكهرباء العديد من النصائح والمبادرات لترشيد الاستهلاك لتوفير فاتورة الكهرباء خاصة  بعد الزيادة الأخيرة التى أقرتها وزارة الكهرباء بأثر رجعي بداية من يوليو الماضى

نشر  جهاز مرفق الكهرباء، نسب الزيادة في شرائح الكهرباء بعد إقرار الزبادة على جميع الشرائح ماعدا الشريحة الأولى.

اسعار الكهرباء بعد الزيادة 


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.

قيمة فاتورة كهرباء أغسطس 


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيه عند استهلاك 50 كيلووات

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء  83 جنيه.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء  230 جنيه.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء عند استهلاك 300 كيلو  403  جنيه.

الشريحة الخامسة: من 0 إلى 650 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 400 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء 795 جنيه.

وعند استهلاك 500 كيلو تكون قيمة الفاتورة 811 جنيه، وعند استهلاك 600 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1025 جنيه

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 700   كيلووات  تكون الفاتورة  1687 جنيه.

وعند استهلاك 800 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1928 جنيه

وعند استهلاك 900 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2169 جنيه.

وعند استهلاك 1000 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2410 جنيه

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات  عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء ب  5480 جنيه

أسعار الكهرباء رسوم خدمة العملاء فواتير الكهرباء وزارة الكهرباء

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