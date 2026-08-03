رحل ساجدا .. قصة وفاة المسن رزق رجب داخل مسجد بقرية البقاشين في القليوبية

مع أولى خيوط الفجر، خرج الحاج رزق رجب كعادته متوجهًا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، دون أن يعلم أن هذه الخطوات ستكون الأخيرة في رحلته بالدنيا، وأن سجوده بين يدي الله سيكون ختام حياة امتدت بالخير وحسن السيرة.



داخل المسجد، وقف بين المصلين يؤدي الصلاة في هدوء وخشوع، وقبل أن يغادر المكان الذي اعتاد أن يعمره بالذكر والعبادة، فاضت روحه إلى بارئها، ليتحول المشهد في لحظات إلى حالة من الصدمة والحزن بين المصلين، الذين لم يتمالكوا دموعهم وهم يشاهدون أحد أكثر أبناء القرية التزامًا وطيبًا يرحل داخل بيت من بيوت الله.

حالة من الحزن على الأهالى

وخيم الحزن على أهالي قرية البقاشين التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، الذين استقبلوا خبر الوفاة بقلوب يعتصرها الألم، مؤكدين أن الراحل لم يكن مجرد أحد رواد المسجد، بل كان مثالًا للأخلاق الطيبة، والوجه البشوش، والكلمة الحسنة، حتى أصبح محبوبًا من الجميع.



وأكد أبناء القرية وجيرانه أن الفقيد كان حريصا على أداء الصلوات في أوقاتها داخل المسجد، ولم يتخلف عنها إلا لعذر، كما عرف بطيب المعاملة والتواضع، وكان حاضرا في أفراح الناس وأحزانهم، تاركا خلفه سيرة عطرة يشهد بها كل من عرفه.

الراحل كان بارا بأسرته



وأضافوا أن الراحل كان بارًا بأشقائه، خاصة شقيقاته، يحرص على صلتهم والسؤال عنهم باستمرار، ولم يدخر جهدًا في الوقوف بجوارهم، وهو ما جعل لحظة وفاته قاسية عليهم، حتى دخلن في حالة من الانهيار فور تلقيهن الخبر.



ولم تتوقف ملامح الوفاء عند أسرته الكبيرة، بل امتدت إلى بيته، حيث ظل لسنوات طويلة يتولى بنفسه رعاية زوجته القعيدة، يخدمها ويوفر لها احتياجاتها اليومية، دون كلل أو شكوى، في موقف يجسد معاني الإخلاص والرحمة وتحمل المسؤولية.



كما عرف بحبه الكبير لأبنائه وأحفاده، وحرصه الدائم على رعايتهم والإنفاق عليهم، وظل حتى آخر أيامه مصدرًا للعطاء والحنان داخل أسرته، رغم تقدمه في العمر.



واختتم أهالي القرية حديثهم بالدعاء للفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل خاتمته في بيت من بيوته شاهدا له لا عليه، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.