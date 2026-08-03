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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

فيلم كعكة الرئيس
فيلم كعكة الرئيس
محمد نبيل

شهدت العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم ختام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، وقد منحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، جائزة أفضل فيلم لـ نجوم الأمل والألم للمخرج سيريل عريس،
كما منحت اللجة جائزة أفضل سيناريو للفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد، وجائزة لجنة التحكيم المخاصة لفيلم كعكة الرئيس للمخرج حسن هادي من العراق.
 

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة العربية:

خلف أشجار النخيل، إخراج مريم بن مبارك – المغرب.
رقية، إخراج يانيس كوسّيم – الجزائر.
شكوى رقم 713317، إخراج ياسر شفيعي – مصر.
المستعمرة، إخراج محمد رشاد – مصر.
ملكة القطن، إخراج سوزانا ميرغني – السودان.
مملكة القصب، إخراج حسن هادي – العراق.
نجوم الأمل والألم، إخراج سيريل عريس – لبنان.
وين ياخدنا الريح، إخراج آمال قلاتي– تونس.


لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل:

جوانا حاجي توما: تشكّل المخرجة اللبنانية إلى جانب شريكها خليل جريج، ثنائياً فنياً وسينمائياً.  من أبرز أعمالهما “بدي شوف” و”دفاتر مايا”.

خالد عبدالله: ممثل وناشط مصري-بريطاني متعدد المواهب، اشتهر بأدواره في أعمال بارزة مثل “ذا كراون” و”آخر أيام المدينة” و”عدّاء الطائرة الورقية”.

طارق الناصر: ملحّن وموزع موسيقي أردني يعدّ من أبرز الموسيقيين في العالم العربي، له طابع خاص في صناعة الموسيقى التصويرية لعدد من أهم الأعمال الدرامية العربية، منها “نهاية رجل شجاع” و”ملوك الطوائف” و”الملك فاروق” و”أخوة التراب”.

هند صبري: تُعدّ من أبرز نجوم العالم العربي، وقد بنت الممثلة التونسية مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 50 عملاً في السينما والتلفزيون. استهلّت مشوارها الفني في الرابعة عشرة من عمرها بفيلم “صمت القصور” ومن أبرز أعمالها “بنات ألفة”، الفيلم الوثائقي الذي ترشّح لجائزة الأوسكار، وقد غابت عن حضور المهرجان.
 

برنامج الدورة السابعة
وقدم برنامج مهرجان عمان هذا العام أفلاماً مختارة بعناية من الروائي العربي الطويل والوثائقي الطويل والروائي القصير، إلى جانب أفلام روائية طويلة غير عربية جرى انتقاؤها من بين ما يناهز 900 عمل مقدم.


وتعكس هذه الأعمال طيفاً واسعاً من الرؤى الفنّية والمقاربات السينمائية، وتتيح للجمهور الأردني مشاهدة أفلام قد لا تصل إلى الشاشات التجارية المحلية، إضافةً إلى برنامج واسع من الأنشطة الصناعية والفعاليات المخصّصة لصنّاع السينما.

عمان المخرج حسن هادي فيلم نجوم الأمل والألم عمان السينمائي

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