المجلة الدولية لمركز البحوث تنضم إلى قاعدة سكوبس العالمية

حققت المجلة الدولية للمركز القومي للبحوث (Bulletin of the National Research Centre - BNRC) إنجازا جديدا للبحث العلمي المصري، بعد حصولها على موافقة قاعدة البيانات العالمية "سكوبس" للانضمام إلى فهرسها الدولي، عقب اجتيازها سلسلة من عمليات التقييم العلمي والتحريري.

جاء اعتماد المجلة مصحوبًا بتقارير تقييم أشادت بمستوى المحتوى العلمي المنشور، مؤكدة أن الأبحاث تتميز بالأصالة والعمق العلمي، وتعتمد على مراجعات علمية دقيقة وتوثيق عالي الجودة، إلى جانب إخراج فني وتصميم احترافي يتوافق مع المعايير الدولية للدوريات العلمية.

وأبرزت لجنة المراجعة التابعة لـ«سكوبس» المعايير الصارمة التي تطبقها المجلة في تقييم الأبحاث، مشيرة إلى أن نسبة قبول الأبحاث لا تتجاوز 8.4%، فيما يبلغ متوسط مدة معالجة وتحكيم الأبحاث نحو 130 يوما، وهو ما يعكس دقة منظومة التحكيم العلمي وحرصها على الحفاظ على جودة النشر.

وأشار تقرير التقييم إلى الأداء القوي للمجلة من حيث معدلات الاستشهاد بالأبحاث المنشورة، والتي تصدر عن مؤسسات أكاديمية وبحثية من مختلف دول العالم، فضلا عن تنوع أعضاء هيئة التحرير والمؤلفين، بما يعزز الحضور الدولي للمجلة ويؤكد المكانة المتنامية للبحث العلمي المصري على الساحة الأكاديمية العالمية.

ويعد انضمام المجلة إلى قاعدة بيانات "سكوبس" خطوة مهمة تعزز انتشار الأبحاث المنشورة بها، وتدعم تصنيفها الدولي، بما يسهم في زيادة فرص الاستفادة من الإنتاج العلمي المصري ورفع تنافسيته عالميا.