وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية

تبادل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الاقليمية ، حيث أكدا ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع رقعة التصعيد، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.

جاء ذلك فى اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين اليوم /الإثنين/، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وشدد الوزيران على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة الملاحة الدولية، وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

كما شددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والبحرين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.