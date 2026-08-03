الخنوس على رادار البريميرليج .. وشتوتجارت يتمسك بنجمه بمقابل مالي ضخم

بات مستقبل الدولي المغربي بلال الخنوس محل اهتمام متزايد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل متابعة عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموقفه مع شتوتجارت الألماني، وسط مؤشرات على إمكانية رحيله قبل إغلاق الميركاتو.

ووفقًا لما كشفه الصحفي فلوريان بليتنبيرج، مراسل شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الخنوس لا يمانع خوض تجربة جديدة هذا الصيف، في وقت تدرك فيه إدارة شتوتجارت رغبة اللاعب، لكنها لا تزال تفضل استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار بليتنبيرج إلى أن بعض أندية الدوري الإنجليزي أجرت استفسارات أولية بشأن وضع اللاعب، إلا أن الأمر لم يتطور حتى الآن إلى مفاوضات رسمية أو عروض ملموسة.

ورغم الاهتمام المتزايد، يتمسك شتوتجارت بموقفه، حيث لن يوافق على رحيل الخنوس إلا في حال تلقي عرض مالي كبير، إذ حدد النادي الألماني قيمة تصل إلى 60 مليون يورو، إلى جانب الحوافز والمكافآت، مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن يظل ملف بلال الخنوس مفتوحًا حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، في ظل احتمالية تحرك أحد أندية الدوري الإنجليزي بعرض رسمي، قد يغيّر مستقبل اللاعب المغربي ويمنحه فرصة خوض تجربة جديدة في البريميرليج.