بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل أيام الأسبوع على وقع الارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم "الإثنين"، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,18% ، ليستقر بذلك عند 17.876,25 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,24 % إلى 1.320,67 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,13 % إلى 1.279,26 نقطة.

بدوره، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، زيادة بنسبة 0,73 % إلى 1.767,22 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,11 % إلى 17.147,31 نقطة، وبنسبة 0,12 % إلى 15.394,17 نقطة، على التوالي.