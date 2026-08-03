مجموع 80% علمي علوم يدخل إيه؟ أبرز الكليات المتاحة وتنسيق الجامعات 2026

مع بعد إعلان تنسيق المرحله الاولي للجامعات 2026، يزداد اهتمام طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "علوم" الحاصلين على مجموع 80%، بالتعرف على الكليات التي يمكن الالتحاق بها.

ويستند كثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى مؤشرات تنسيق العام الماضي، باعتبارها دليلا استرشاديا يساعد في رسم خريطة الكليات المتاحة، مع التأكيد أن الحدود الدنيا للقبول هذا العام ستتحدد وفقا لنسب النجاح، وعدد الطلاب، وتوزيع شرائح المجاميع، والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

الكليات المتاحة وتنسيق الجامعات 2026

كليات تقبل من مجموع 80% علمي علوم.. مؤشرات تنسيق الكليات وفقا لتنسيق 2025

جاءت الحدود الدنيا لأبرز الكليات في تنسيق الثانوية العامة 2025، والتي يسترشد بها طلاب المرحلة الأولى هذا العام، على النحو التالي:

العلوم (علوم الوادي الجديد): 252 درجة بنسبة 78.75%.

الزراعة (زراعة الوادي الجديد): 205.5 درجة بنسبة 64.22%.

الإعلام (إعلام بني سويف): 255.5 درجة بنسبة 79.84%.

الاقتصاد والعلوم السياسية (بني سويف): 256 درجة بنسبة 80%.

الألسن (الأقصر): 244.5 درجة بنسبة 76.41%.

التجارة (جنوب الوادي): 225 درجة بنسبة 70.31%.

الحقوق (سوهاج): 196.5 درجة بنسبة 61.41%.

الآداب (سوهاج): 196.5 درجة بنسبة 61.41%.

الكليات المتاحة وتنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 5-8-2026 وحتى يوم الأحد الموافق 9-8-2026 وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:

المرحلة الأولى للتنسيق 2026 (نظام حديث):

شعبة علمي علوم

الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 292 درجة.

الحد الأدنى للنسبة المئوية: 91.25%.

أعداد الطلاب: 23154.

شعبة علمي رياضيات:

الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 275.5 درجة.

الحد الأدنى للنسبة المئوية: 86.09%.

أعداد الطلاب: 16046.

الشعبة الأدبية:

الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 229 درجة.

الحد الأدنى للنسبة المئوية: 71.56%.

أعداد الطلاب: 55567.

إجمالي أعداد الطلاب: 94767.

المرحلة الأولى للتنسيق 2026 (نظام قديم):



شعبة علمي علوم

الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 369 درجة.

الحد الأدنى للنسبة المئوية: 90%.

أعداد الطلاب: 21.

شعبة علمي رياضيات:

الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 347 درجة.

الحد الأدنى للنسبة المئوية: 84.63%.

أعداد الطلاب: 7.

الشعبة الأدبية:

الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 270 درجة.

الحد الأدنى للنسبة المئوية: 65.85%.

أعداد الطلاب: 70.

إجمالي أعداد الطلاب: 98.

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني:

يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg

تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.

تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.

ملحوظة: ينتهي إدخال الرغبات أو تعديلها الساعة السابعة مساء في آخر يوم للمرحلة.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

1- تسهل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور من خلال عدم الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات، وتجنب مشقة الزحام والطوابير، حيث يتم التسجيل بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية في هذه المرحلة.

2- تمكن الطالب من تسجيل رغباته بنفسه، مع إمكانية مراجعتها وطباعتها، مما يقلل من احتمالات الخطأ في إدخال البيانات.

3- تتيح للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التنسيق المحددة لكل مرحلة وحتى غلق الموقع.

4- توفر واجهة إلكترونية مبسطة تمكن الطالب من تحديد وترتيب رغباته بسهولة، مع إرشادات واضحة تقلل من فرص حدوث الأخطاء.

5- تتيح للطالب الاطلاع على نتيجة التنسيق فور إعلانها مباشرة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب:

يعرض لك موقع التنسيق الإلكتروني قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة، لتختار منها رغباتك بما يتناسب مع ميولك وتخصصك الدراسي.

يمكنك كذلك الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، مما يساعدك على تكوين تصور واقعي للكليات التي تتناسب مع مجموعك.

ناقش ترتيب رغباتك مع أسرتك بعناية، ليعكس بدقة تطلعاتك وقدراتك، وكذلك المواد المؤهلة التي نجحت فيها.

في حال اختيارك كلية تقع خارج النطاق الجغرافي المحدد لك، سيقوم النظام بإظهار تنبيه فوري بوجود تعارض، ويطلب منك تعديل الرغبة واختيار كلية أخرى داخل النطاق الجغرافي المسموح به.

لا يمكن إنهاء عملية تسجيل الرغبات إلا بعد استكمال جميع الخانات المخصصة (75 رغبة)، ويرفض التسجيل إذا لم يتم استيفاؤها بالكامل.

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

3- تسجيل الرغبات بالترتيب المطلوب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند الاختيار.



الكليات المتاحة وتنسيق الجامعات 2026

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

يتيح لك الموقع اختيار أسلوب تسجيل الرغبات، إما حسب قطاعات التخصص المتاحة لشعبتك، أو حسب الجامعات المختلفة.

يتم اختيار الكلية أو المعهد المرغوب فيه من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، وفقا للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

عند اختيارك لقطاع التخصص، تظهر لك قائمة بالكليات المسموح بها، مرتبة في مجموعات جغرافية حسب موقع مدرستك.

تقسم الكليات المتاحة إلى ثلاث مجموعات جغرافية، ويجب عليك اختيار الكليات ضمن المجموعة الأولى أولا، قبل الانتقال للمجموعة التالية.

يمكنك الانتقال من قطاع تخصص إلى آخر، بشرط استيفاء الشروط والقواعد المحددة لذلك.

احرص على مراجعة أسماء الأقسام والشعب المختلفة داخل الكليات، حيث يعتبر كل قسم أو شعبة رغبة مستقلة عند الترشيح.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، يمكنك طباعة قائمة الرغبات التي قمت بإدخالها، وسيزودك النظام بإيصال يحمل رقما محددا وتاريخ وساعة التقديم.

يمكنك أيضا حفظ نسخة إلكترونية من رغباتك على جهازك الشخصي، للرجوع إليها عند الحاجة.

في حالة تعديلك للرغبات أكثر من مرة (وهو أمر متاح)، يرجى العلم أن النظام سيعتمد آخر تعديل فقط عند إجراء التنسيق الفعلي.

التعرف على نتيجة القبول وطباعة بطاقة الترشيح:

يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي سجل من خلاله رغباته.

يتاح للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها، والتي تبدأ عقب الانتهاء من المرحلة الثانية للتنسيق وإعلان نتائجها رسميا.