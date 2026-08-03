لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

مع اقتراب انطلاق تنسيق الجامعات 2026/2027، يواصل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الحاصلون على مجموع يتراوح بين 50% و60% البحث عن الكليات والمعاهد التي يمكنهم الالتحاق بها، استعدادًا لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتشير مؤشرات تنسيق العام الماضي إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة أمام هذه الشريحة من الطلاب، سواء في الكليات النظرية بنظام الانتساب الموجه أو بعض الكليات التطبيقية والمعاهد العليا، مع التأكيد أن الحدود الدنيا المعلنة تمثل دليلًا استرشاديًا فقط، وقد تختلف في تنسيق العام الحالي وفقًا لأعداد الطلاب وشرائح المجاميع والطاقة الاستيعابية للكليات.



كليات متاحة لطلاب علمي علوم بمجموع من 50% إلى 60%

استنادًا إلى تنسيق العام الماضي، تتوافر أمام طلاب علمي علوم الحاصلين على مجموع بين 50% و60% مجموعة متنوعة من الكليات، أبرزها:

كليات الحقوق (انتساب موجه) بجامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، وطنطا، والمنصورة.

كليات الآداب (انتساب موجه) بجامعات المنوفية، والزقازيق، والمنيا، وأسوان.

كليات السياحة والفنادق بجامعات الأقصر، والمنصورة، ومطروح، وبني سويف، والتي تبدأ بعض برامجها من مجموع 60%.

كليات الخدمة الاجتماعية بجامعات حلوان، والفيوم، وأسيوط.

كليات التربية الرياضية والتربية النوعية، ومن بينها كلية التربية الرياضية بنات بجامعة كفر الشيخ، إلى جانب أقسام التربية الفنية والموسيقية.

المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التي تتاح في عدد من المحافظات أمام طلاب شعبة علمي علوم.

مؤشرات القبول في المرحلة الثالثة

تكشف نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق العام الماضي عن عدد من الكليات والمعاهد التي قبلت طلابًا بمجاميع تبدأ من 50%، وهو ما يمنح الطلاب تصورًا أوليًا عن البدائل المتاحة هذا العام.

وجاءت أبرز الحدود الدنيا على النحو التالي:

تربية (تعليم ابتدائي) جامعة الإسكندرية: 50.12% .

. تربية (تعليم ابتدائي) جامعة بنها: 50.24% .

. تربية (تعليم ابتدائي) جامعة كفر الشيخ: 50.24% .

. تربية (تعليم ابتدائي) جامعة دمياط: 50.37% .

. زراعة الفيوم (رياضة): 50.24% .

. زراعة وموارد طبيعية أسوان (رياضة): 50.37% .

. آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه جامعة السويس: 50.37% .

. حقوق انتساب موجه جامعة بنها: 50.00% .

. تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق (علوم زراعية): 50.00%.

معاهد تقبل من 53%

كما ضمت قائمة القبول عددًا من المعاهد العليا التي استقبلت طلابًا بمجاميع تبدأ من نحو 53%، من بينها:

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف: 53.66% .

. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية: 53.54% .

. معهد عالي الهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة: 53.66% .

. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة: 53.54% .

. معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية: 53.66% .

. معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا: 53.66%.



كليات أخرى ضمن الشريحة

وضمت مؤشرات القبول أيضًا عددًا من الكليات التي جاءت حدودها الدنيا عند نحو 53.66%، أبرزها:

كلية الحقوق بجامعة أسيوط.

كلية التربية بجامعة مطروح.

كلية التربية بالغردقة.

كلية الزراعة بجامعة طنطا.

مؤشرات استرشادية وليست نهائية

ويؤكد خبراء التعليم أن تنسيق العام الماضي لا يمثل الحدود النهائية للقبول في تنسيق الجامعات 2026، وإنما يعد مؤشرًا استرشاديًا فقط، إذ تتحدد الحدود الفعلية بعد انتهاء كل مرحلة وفق توزيع المجاميع، وعدد الطلاب المتقدمين، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.



نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

ينصح الطلاب بعدم الاعتماد على الحد الأدنى فقط عند اختيار الكليات، بل يجب ترتيب الرغبات وفقًا للميول الشخصية والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم، مع إدراج أكبر عدد ممكن من البدائل المتاحة لضمان أفضل فرصة للترشيح.

كما يُفضل متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، والاطلاع على دليل القبول قبل بدء تسجيل الرغبات، للتأكد من شروط كل كلية أو معهد، والتوزيع الجغرافي، وقواعد القبول الخاصة بكل قطاع.



وللاطلاع على كافة مؤشرات العام الماضي عبر الرابط التالي :



https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx