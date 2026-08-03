نور قدري لصدى البلد: لم أخشَ تقديم دور الأم في تحت السن

كشفت الفنانة نور قدري عن كواليس مشاركتها في مسلسل «تحت السن» (Under Age)، مؤكدة أنها لم تتردد أو تشعر بالخوف من تقديم شخصية الأم داخل الأحداث، مشيرة إلى أن التجربة كانت من أقرب الأعمال إلى قلبها، خاصة أنها تعيش الأمومة في حياتها الشخصية.

وقالت نور قدري، لموقع صدى البلد، إن تقديم دور الأم في عمل درامي لم يكن يمثل لها أي هاجس، موضحة: "لم أتخوف من فكرة تقديم دور الأم في مسلسل (تحت السن)، لأنني في الحقيقة أم، والأمومة هي أجمل شيء في حياتي."

وأضافت أن تجربتها الشخصية كأم ساعدتها بشكل كبير على فهم تفاصيل الشخصية التي قدمتها، ومنحتها قدرة أكبر على التعبير عن المشاعر الإنسانية التي تعيشها كل أم مع أبنائها، وهو ما انعكس على أدائها أمام الكاميرا.

وأكدت نور قدري أن الأمومة ليست مجرد مسؤولية، وإنما علاقة قائمة على الحب والثقة والاحتواء، لافتة إلى أنها تحرص دائمًا على أن تكون صديقة لابنها قبل أي شيء آخر، حتى يتمكن من الحديث معها في مختلف الأمور دون خوف أو تردد.

وأوضحت: "أنا دائمًا صديقة لابني، وأتابع باستمرار كل ما يتعلق به، سواء في المدرسة أو خارجها، لأن التواصل المستمر بين الأهل والأبناء هو أساس التربية السليمة."

وشددت الفنانة على أن بناء علاقة صداقة بين الآباء والأبناء أصبح ضرورة في ظل التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة، مؤكدة أن الحوار والتفاهم يمنحان الأبناء شعورًا بالأمان والثقة، ويجعلان الأسرة أكثر ترابطًا.

وأضافت أن الأسرة تلعب الدور الأكبر في تكوين شخصية الأبناء، ولذلك يجب أن يحرص الآباء والأمهات على الاستماع إلى أبنائهم ومشاركتهم اهتماماتهم اليومية، وعدم الاكتفاء بدور الرقابة أو إصدار الأوامر.

وعن مشاركتها في مسلسل «تحت السن»، أعربت نور قدري عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول العمل، مؤكدة أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية تلامس واقع كثير من الأسر، وهو ما جعل التجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لها.

وأشارت إلى أن اختيار الأعمال التي تحمل رسائل إيجابية يظل من أهم أولوياتها، خاصة تلك التي تطرح قضايا تمس المجتمع والأسرة، مؤكدة أن الفن يمتلك دورًا مهمًا في نشر الوعي وتسليط الضوء على الموضوعات التي تشغل الرأي العام.

واختتمت نور قدري تصريحاتها لـ«صدى البلد» بالتأكيد أن العلاقة الصحية بين الآباء والأبناء تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن خلق روح من التفاهم داخل الأسرة هو المفتاح الحقيقي لتربية جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة بثقة ووعي.