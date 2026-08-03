اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي: امنحوا لجنة الحكام الفرصة.. ورخصة الزمالك باللوائح

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج مودرن سبورتس، تفاصيل رد الاتحاد المصري لكرة القدم على بيان النادي الأهلي، وذلك في عدد من الملفات المختلفة.



وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في رده على بيان النادي الأهلي، ضرورة منح لجنة الحكام الجديدة الوقت الكافي للعمل، وعدم الحكم عليها أو التقليل من شأنها قبل بدء مهمتها.

وأوضح الاتحاد أن اختيار عصام عبد الفتاح وجمال الغندور وسمير عثمان جاء لما يمتلكونه من خبرات وأسماء كبيرة، بما يضمن صدور القرارات بعد مراجعة جماعية، مشددًا على ثقته في قدرة اللجنة على تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة، كما نفى وجود أي اعتراض على تشكيل اللجنة قبل الإعلان عنها رسميًا.

وفيما يتعلق برخصة نادي الزمالك، أكد الاتحاد أنها مُنحت وفقًا للوائح، ولا يمكن إصدار رخصة بها أي نواقص، مشددا على أنه لا توجد أي مجاملة للزمالك "ولو في جنيه واحد".

وأضاف الاتحاد أنه تمت مراجعة العقود ووثائق سداد القضايا والمديونيات قبل منح الزمالك الرخصة، مع وجود تحذير واضح بعدم إصدارها إلا بعد اكتمال جميع المستندات المطلوبة.

كما أوضح، بشأن ملف الضرائب والتأمينات، أن هذا الملف يخص نشاط كرة القدم فقط، وليس مديونيات النادي لدى الجهات الأخرى، لافتًا إلى أنه سبق أن ألزم الأندية بفتح حساب مستقل لنشاط كرة القدم خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر، بناءً على توصية من مراقب حسابات النادي الأهلي نفسه بعد اجتماع لجنة التراخيص معه.

وفيما يخص ما أُثير بشأن "العقود الصحيحة"، أوضح الاتحاد أن المقصود بهذا الحديث هو نادي الزمالك، لأن لاعبيه يحرصون على إثبات جميع البنود في العقود نتيجة تجارب سابقة، مشيرا إلى أن الزمالك يسدد رسوم توثيق جميع البنود الموجودة في العقود، بينما توجد أندية أخرى تصرف فيها مبالغ خارج العقود عبر رجال أعمال، مؤكدا أن اللائحة لا تجيز أن تكون الحوافز أضعاف الراتب الأساسي.