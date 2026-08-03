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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

ميريهان حسين
ميريهان حسين
هاجر هانئ

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال حضورها إحدى المناسبات بالساحل الشمالي.

إطلالة ميريهان حسين

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة ملفتة كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البيبي بلو فهو من أحدث صيحات صيف 2026.

أكملت ميريهان حسين إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها وكشفت عن ذوقها الرفيع في أختيار الأزياء، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، بدت ميريهان حسين بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ميريهان حسين إطلالة ميريهان حسين صور ميريهان حسين

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