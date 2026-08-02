سحل وضرب أمام الجميع.. شاب يعتدي على زوجين مسنين وسط الشارع في المنوفية

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب، بعدما وثق لحظات اعتداء شاب على زوجين مسنين خلال مشاجرة بمحافظة المنوفية، حيث ظهر وهو يسحل ويعتدي عليهما بالضرب وسط محاولات من الأهالي والمارة للتدخل وإنهاء الواقعة.

وأظهر الفيديو المتداول حالة من الفوضى أثناء المشاجرة، إذ حاول عدد من المواطنين فض الاشتباك ومنع استمرار الاعتداء على الزوجين المسنين، بينما لاقى المقطع تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في الواقعة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة شهدت اعتداءً عنيفًا على المسنين، فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بسرعة التحقيق وكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.