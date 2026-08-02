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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر هوندا أكورد 2027 في السعودية.. صور

سيارة هوندا أكورد موديل 2027 الجديدة 
سيارة هوندا أكورد موديل 2027 الجديدة 
إبراهيم القادري

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أكورد موديل 2027، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة هوندا أكورد موديل 2027 الجديدة 

مواصفات هوندا أكورد موديل 2027

زودت سيارة هوندا أكورد موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، إشارات جانبية شفافة داخل المصابيح الأمامية بدلاً من البرتقالية، وبها تشطيبات جديدة حول المصابيح مطلية بلون الهيكل، وذلك يمنح الواجهة مظهر أكثر أناقة دون تغيير ملامح السيارة الأساسية.

سيارة هوندا أكورد موديل 2027 الجديدة 

بالإضافة إلي ان سيارة هوندا أكورد موديل 2027 بها، شبك أمامي مطلي بلون الهيكل، بالإضافة إلى زعنفة القرش المطابق للون السيارة، وبها نظام لمراقبة انتباه السائق، كما تسمح بالقيادة دون استخدام اليدين على الطرق السريعة المجهزة بخرائط متوافقة،

محرك هوندا أكورد موديل 2027

سيارة هوندا أكورد موديل 2027 الجديدة 

تستمد سيارة هوندا أكورد موديل 2027 قوتها من نظام هجين مكون من محرك 4 سلندر سعة 2000، وبها محركين كهربائيين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هوندا أكورد موديل 2027

سيارة هوندا أكورد موديل 2027 الجديدة 

تباع سيارة هوندا أكورد موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 149 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

شركة هوندا في عالم السيارات تأسست علي يد سويتشيرو هوندا في عام 1948، لتنتقل من إنتاج الدراجات النارية إلى إطلاق أول سيارة إنتاجية لها وهي الشاحنة الخفيفة T360 في يونيو 1963، وتلتها السيارة الرياضية S500 في أكتوبر عام 1963، لتتوسع عالمياً وتطلق علامة أكورا الفاخرة في عام 1986.

وفي عام 1972 كشفت عن طراز "سيفيك" الشهير الذي حقق نجاح عالمي هائل بفضل كفاءته باستهلاك الوقود عام 1976، وأطلقت طراز "أكورد" (Accord) الذي أصبح من أكثر السيارات مبيعاً في العالم.

سيارة هوندا أكورد موديل 2027 الجديدة 

وفي عام  1986 أنشأت هوندا علامة "أكورا" لتصبح أول شركة يابانية تطلق علامة تجارية مخصصة للسيارات الفاخرة عام 1987، وافتتحت أول مصنع لإنتاج سياراتها في كندا لتوسيع قاعدة التصنيع بأمريكا الشمالية، وعام 1990 كشفت النقاب عن السيارة الرياضية الخارقة "هوندا NSX" بمحرك وسطى لتقارع الشركات الأوروبية الكبرى .

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