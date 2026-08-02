وزير المالية: إطلاق صندوق يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، موضحًا أنه سيتم تسهيل الاكتتاب، وتقديم عائد متميز، وحوافز أخرى لمواطنينا بالخارج.

وقال كجوك، فى حلقة نقاشية بعنوان: «سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج، خلال النسخة السابعة من المؤتمر السنوى للمصريين بالخارج الذى نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، إننا نتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية بالداخل والخارج؛ لسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق هذا الصندوق الاستثماري، الذى يستهدف توفير مزايا استثمارية جديدة للمصريين بالخارج.

وأضاف أننا نعمل مع وزارتي الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، على إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفى أقل وقت، على نحو يحفز المصريين بالخارج، على الاستثمار فى وطنهم، والاستفادة مما توفره الدولة من حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية، وفرص اقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية التنافسية.

زأشار الوزير، إلى أننا نبذل كل الجهد؛ لإتاحة خدمات مميكنة وسهلة، للتيسير على المواطنين بالداخل والخارج، موضحًا أننا نعمل على إدراج الذكاء الاصطناعي فى كل الخدمات والتسهيلات لضمان المزيد من التبسيط والوصول للجميع بمختلف اللغات.

وأكد كجوك، أنه تم إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، يشمل كل الخدمات من التسجيل وتقديم الإقرار، وطلب الإعفاء حتى السداد بأى عملة، وهذا يستفيد منه المصريون بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية خلال هذا الشهر، فى إطار مسار التسهيلات الضريبية، وهذا يستفيد منه أيضًا المصريون بالخارج.

أوضح أن هناك ٣ مراكز ضريبية مميزة، لترسيخ ثقافة خدمة العملاء، تم افتتاح أحدها بالقاهرة الجديدة، ونستهدف السماح باللقاءات الافتراضية مع المصريين بالخارج العام المقبل من خلال هذه المراكز، بحيث يتم شرح وإيضاح أى أمور تتعلق بالخدمات الضريبية.