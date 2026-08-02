إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديًا 3-3 بحضور أيمن الشريعي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع نظيره الكرمة العراقي بنتيجة 3-3، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات النادي البترولي لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وشهد اللقاء أداءً قويًا من جانب لاعبي إنبي، حيث سجل أحمد نادر حواش الهدف الأول، قبل أن يضيف حسام إيفونا الهدفين الثاني والثالث، في مباراة حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة محمد بركات على تجربة عدد من العناصر والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

وعلى هامش المباراة، حضر أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، واستقبل بعثة نادي الكرمة العراقي، في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين.

وقامت إدارة نادي الكرمة بإهداء درع النادي إلى أيمن الشريعي، تقديرًا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فيما تبادل مسؤولو الناديين الدروع التذكارية، في أجواء عكست روح التعاون والعلاقات الأخوية بين الجانبين.

كما شهد اللقاء حضور محمد رفاعي المدير التنفيذي لنادي إنبي، الذي تابع المباراة إلى جانب مسؤولي النادي، في إطار متابعة استعدادات الفريق للموسم الجديد.