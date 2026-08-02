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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاسادو بين البقاء والرحيل.. وبرشلونة ينتظر عرضًا بـ40 مليون يورو

مارك كاسادو
مارك كاسادو
إسلام مقلد

يواصل مستقبل مارك كاسادو مع برشلونة إثارة الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تواجده ضمن بعثة الفريق في معسكر الإعداد المقام بمركز سانت جورج بارك في إنجلترا، في ظل تراجع فرص مشاركته مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لاعب الوسط الشاب شارك لمدة 62 دقيقة في المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي، كما ينتظر أن يظهر مجددًا في مواجهة بريستون نورث إند، قبل عودة بعثة برشلونة إلى إسبانيا.

كاسادو سيعود إلى برشلونة مع الفريق

وأوضحت الصحيفة أن كاسادو سيعود إلى برشلونة مع الفريق، على أن يمتلك حتى نهاية شهر أغسطس لحسم موقفه النهائي، سواء بالاستمرار أو البحث عن وجهة جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أن المدير الفني الألماني هانز فليك أبلغ اللاعب بشكل واضح أن فرص مشاركته في الموسم المقبل ستكون محدودة، في ظل المنافسة القوية داخل خط الوسط، رغم اعتقاد كاسادو أن إصابة الهولندي فرينكي دي يونج، التي ستبعده عدة أشهر، قد تمنحه مساحة أكبر للمشاركة.

مهمة كاسادو صعبة

لكن الواقع، بحسب التقرير، يؤكد أن فليك يعتمد على مارك برنال وبيدري وجافي، بالإضافة إلى إريك جارسيا الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يجعل مهمة كاسادو في الحصول على دقائق لعب أكثر صعوبة.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة تلقى قبل 30 يونيو عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو لضم اللاعب، إلا أن الإدارة رفضته، معتبرة أن القيمة لا تعكس إمكاناته أو وضعه داخل النادي.

30 و40 مليون يورو

وأكد التقرير أن برشلونة لن يوافق على بيع كاسادو إلا مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و40 مليون يورو، خاصة أن اللاعب يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2028، كما سبق له تمثيل المنتخب الإسباني.

وعلى صعيد الأرقام، شارك كاسادو في 36 مباراة خلال موسم 2024-2025 بإجمالي 2447 دقيقة، لكنه شهد تراجعًا ملحوظًا في الموسم الماضي، بعدما خاض 34 مباراة فقط بإجمالي 1397 دقيقة، وهو ما يعكس انخفاض دوره داخل الفريق.

ورغم إدراكه لصعوبة المنافسة، لا يزال اللاعب متمسكًا بفكرة البقاء، نظرًا لارتباطه الكبير ببرشلونة، الذي انضم إلى أكاديميته في سن الثالثة عشرة قادمًا من نادي دام.

من جانبه، بدأ وكيل أعماله خورخي مينديز البحث عن خيارات جديدة، بعدما ارتبط اسم اللاعب باهتمام من الهلال السعودي، إلا أن كاسادو لا يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي، كما تلقى عروضًا من أندية تركية، لكنه لم يبد اهتمامًا بها.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن مينديز سيواصل العمل خلال الأسابيع المتبقية من سوق الانتقالات لإيجاد عرض أوروبي يناسب رغبة اللاعب، وفي الوقت نفسه يلبي المطالب المالية التي حددها برشلونة للتخلي عن خدماته.

كاسادو مارك كاسادو برشلونة إنجلترا

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