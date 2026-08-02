برشلونة يحسم موقفه من مستقبل فيران توريس.. لا مزاد وشرط للموافقة على رحيله

حسم نادي برشلونة موقفه من مستقبل مهاجمه الإسباني فيران توريس، في ظل تزايد الاهتمام بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعلى رأسه باريس سان جيرمان، مؤكدًا رفضه الدخول في أي مزاد مالي للإبقاء على اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يستعد لتقديم عرض لتجديد عقد فيران توريس يتماشى مع سياسة الرواتب المعتمدة داخل النادي، على أن يبدأ سريان العقد الجديد اعتبارًا من شهر سبتمبر، دون أي نية لرفع قيمة العرض حتى في حال وصول عروض مالية أكبر من أندية أخرى.

وأكد التقرير أن إدارة برشلونة ترغب في استمرار اللاعب ضمن مشروع الفريق، لكنها في الوقت ذاته لا تعتبره عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه، وهو ما يجعل القرار النهائي بيد توريس، سواء بمواصلة مشواره في ملعب كامب نو أو طلب الرحيل.

مستويات جيدة

ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن فيران توريس قدم مستويات جيدة خلال الموسم الماضي، وأسهم في عدد من الأهداف، إلى جانب امتلاكه شخصية مؤثرة داخل غرفة الملابس، كما ارتفعت قيمته السوقية بشكل ملحوظ بعد تألقه مع منتخب إسبانيا والتتويج بلقب كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض أو تواصل رسمي من باريس سان جيرمان، وأن كل ما وصله بشأن اهتمام النادي الفرنسي جاء عبر وسائل الإعلام.

حسم اللاعب لموقفه

وينتظر برشلونة من اللاعب حسم موقفه النهائي خلال الأسبوع المقبل، مع دخول سوق الانتقالات مرحلته الحاسمة، سواء بالإعلان عن رغبته في الاستمرار أو طلب الرحيل.

وفي حال قرر توريس مغادرة النادي، فإن برشلونة سيكون مستعدًا للتفاوض على بيعه، لكنه يشترط الحصول على مقابل مالي عادل، مع تمسك الإدارة بألا يقل المبلغ عن 55 مليون يورو، وهي القيمة التي دفعها النادي للتعاقد معه.

برشلونة دون مهاجم صريح

واختتمت "سبورت" تقريرها بالإشارة إلى أن رحيل فيران توريس سيترك برشلونة دون مهاجم صريح متخصص، باستثناء المصري الشاب حمزة عبد الكريم، وهو ما سيدفع المدير الفني هانز فليك إلى تكثيف مطالبه بالتعاقد مع رأس حربة جديد، رغم صعوبة إيجاد مهاجم بالمواصفات المطلوبة في سوق الانتقالات الحالية.