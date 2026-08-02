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الزراعة تحذر من الإجهاد الحراري.. وتوجه نصائح عاجلة لحماية الثروة الحيوانية والدواجن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزراعة تحذر من الإجهاد الحراري.. وتوجه نصائح عاجلة لحماية الثروة الحيوانية والدواجن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذرت وزارة الزراعة من مخاطر الإجهاد الحراري على الثروة الحيوانية والداجنة خلال موجات الطقس شديد الحرارة، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل الخسائر والحفاظ على معدلات الإنتاج.

تجنب نقل الحيوانات 

حلق الحيوانات

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة توصي المربين بعدم تقديم الأعلاف المركزة للحيوانات والدواجن خلال ساعات الذروة، مع تجنب نقلها في الأجواء شديدة الحرارة.

وأضاف أن توفير التهوية الجيدة، واستخدام وسائل التبريد المناسبة، وخفض مستويات الرطوبة داخل الحظائر والعنابر، من أهم الإجراءات التي تساعد على الحد من تأثيرات الإجهاد الحراري.

نفوق الحيوانات والطيور 

وأوضح أن إهمال هذه التدابير قد يؤدي إلى نفوق الحيوانات والطيور في الحالات الشديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التحسين الوراثي، والتوسع في مزارع الدواجن المغلقة، إلى جانب توفير قروض ميسرة لدعم المربين وتعزيز استدامة الإنتاج.

وزارة الزراعة الإجهاد الحراري الثروة الحيوانية الطقس

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