هل تؤثر الموجة الحارة على إنتاج اللبن والبيض؟.. الزراعة توضح

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن موجات الحرارة المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الحيوانات والدواجن، موضحًا أن الإجهاد الحراري يتسبب في انخفاض إنتاج اللبن والبيض ومعدلات النمو، دون أن يؤثر على جودة اللحوم أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



قال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن ارتفاع درجات الحرارة يفرض ضغوطًا فسيولوجية على الحيوانات والطيور، ما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو والإنتاج.

وأوضح أن الدواجن لا تمتلك غددًا عرقية، ولذلك تعتمد على اللهث للتخلص من الحرارة الزائدة، وهو ما يزيد من استهلاكها للطاقة ويؤدي إلى انخفاض الشهية، وبالتالي تراجع إنتاج البيض ومعدلات النمو.

وأشار إلى أن تأثير الإجهاد الحراري يقتصر على الإنتاجية، ولا يمتد إلى جودة اللحوم أو سلامتها، مؤكدًا أنها تظل صالحة للاستهلاك الآدمي.