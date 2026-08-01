غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ105 مليارات جنيه

خفض البنك المركزي المصري من حجم طرح أدوات الدين المحلية اعتباراً من غد الأحد 26-7-2026؛ بقيمة 20 مليار جنيه بما يوازي 391.47 مليون دولار على أساس أسبوعي.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه يخطط لطرح أجلي91 و273 يوما بقيمة 105 مليار جنيه؛ بغرض دعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة نيابة عن وزارة المالية.

ومن المخطط أن يتم بيع أجل 91 يوما بقيمة 35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 70 مليار جنيه.

ويستهدف البنك المركزي المصري بيع أذون وسندات خزانة على مدار الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 238 مليار جنيه بما يعادل 4.66 مليار دولار .

ومع طرح أجلي خزانة بقيمة 105 مليار جنيه اعتبارًا من غدا الأحد؛ سيتم بيع أجلي 182 و364 يوما واستحقاقات خزانة ذات عائد ثابت ومتغيير تتضمن آجال عامين و 3 و 5 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه، ليصل بذلك مجمل الطرحين 133 مليار جنيه بما يعادل 2.603 مليار دولار.