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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك يودع نادي التريليون دولار بعد خسارة أكثر من 600 مليار دولار

إيلون ماسك
إيلون ماسك
أ ش أ

رغم نجاح شركة "سبيس إكس" في تنفيذ عملية إطلاق ناجحة، من منشأة "ستاربيس" في جنوب ولاية تكساس، حيث أرسلت صاروخ ستارشيب إلى المدار، إلا أن ذلك لم يمنع ثروة إيلون ماسك من مواصلة التراجع.

وأصبح ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار أقل ثراءً مما كان عليه قبل الطرح العام الأولي لأسهم "سبيس إكس"، الذي جرى تسعيره الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر "بلومبرج" للمليارديرات.

وبلغت ثروة ماسك ذروتها عند نحو 1.33 تريليون دولار في 16 يونيو، لكنها تراجعت حاليًا إلى 684 مليار دولار، ويُعد الانخفاض الذي تجاوز 600 مليار دولار خلال ما يزيد قليلًا على شهر أكبر تراجع في الثروة الصافية لأي شخص ظهر على قائمة "بلومبرج" لأغنى 500 شخص في العالم، باستثناء ماسك نفسه.

ووصل سهم شركة "سبيس إكس" إلى أعلى مستوى إغلاق عند 201.80 دولار في 16 يونيو، لكنه هبط منذ ذلك الحين بنسبة 46% ليسجل أدنى مستوى قياسي عند 108.37 دولار، ومن المقرر خلال الشهر المقبل فك القيود عن ما يصل إلى 911.5 مليون سهم مملوك للمطلعين والمستثمرين الأوائل، وهو ما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على سعر السهم.

كما ارتفع حجم المراكز المدينة على سهم الشركة إلى 219.3 مليون سهم حتى 29 يوليو، بحسب بيانات شركة "إس 3 بارتنرز"، مقارنة مع 23.3 مليون سهم في 16 يونيو، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الأسهم المتاحة للتداول العام، ومن المنتظر أن تعلن "سبيس إكس" الأسبوع المقبل نتائجها الفصلية لأول مرة منذ إدراجها كشركة عامة.

وجاء عامل آخر وراء تراجع ثروة ماسك من شركة "تسلا"، حيث هبط سهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 17% منذ إعلان نتائج الربع الثاني في 22 يوليو، وأفادت الشركة بأن إنفاقها الرأسمالي بلغ 5.8 مليار دولار، ووصف ماسك العام الحالي بأنه «عام إنفاق رأسمالي ضخم».

وسجلت "تسلا" أول ربع يشهد تدفقات نقدية سلبية خلال عامين، وهو ما طغى على ارتفاع الإيرادات المدعوم بمبيعات سيارات جاءت أفضل من المتوقع، وتعتزم تسلا طرح مجموعة من المنتجات الجديدة خلال الفترة المقبلة، تشمل روبوتات أوبتيموس الشبيهة بالبشر، ومركبات سايبركاب ذاتية القيادة، إلى جانب مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توقعت الشركة أن يتجاوز إنفاقها الرأسمالي 25 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتراجعت أسهم شركة صناعة السيارات، التي تتخذ من مدينة أوستن مقرًا لها، بنسبة 36% مقارنة بأعلى مستوى سجلته في ديسمبر، ويمتلك ماسك أسهمًا في تسلا تبلغ قيمتها 129 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرج" للثروات، بينما تزيد قيمة حصته في "سبيس إكس" على 550 مليار دولار.

شركة سبيس إكس عملية إطلاق ستاربيس جنوب ولاية تكساس صاروخ

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