بقوة تصل لـ 1160 حصانًا.. ماذا تقدم GMC هامر 2026 الجديدة

تعد جي إم سي هامر من أبرز الأسماء في عالم السيارات كبيرة الحجم، بعدما ارتبط اسمها على مدار سنوات بالقدرات العالية والأداء المخصص للطرق الوعرة.

وعززت الشركة حضور هذا الطراز مع التحول الذي يشهده قطاع السيارات نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال تقديم إصدارات كهربائية بالكامل، من بينها فئة البيك أب Carbon Fiber Edition.

GMC هامر 2026

أبعاد GMC هامر 2026 بيك أب

تنتمي GMC هامر 2026 إلى فئة البيك أب كبيرة الحجم، ويظهر ذلك بوضوح في أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة 5508 مم، بينما يصل عرضها إلى 2202 مم، مع ارتفاع يبلغ 2010 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3444 مم، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED، إضافة إلى عجلات قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

GMC هامر 2026

ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 1160 حصانًا

تعتمد هامر 2026 على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تتكون من 3 محركات كهربائية، تعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع رباعي 4 WD وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 1160 حصانًا، ما يجعل السيارة من بين أقوى طرازات البيك أب الكهربائية التي تقدمها جي إم سي.

بطارية GMC هامر 2026

زودت السيارة ببطارية تبلغ سعتها 205 كيلوواط ساعة، وهي من بين البطاريات ذات السعة الكبيرة في فئة السيارات الكهربائية، ويبلغ معدل استهلاك الطاقة نحو 33.4 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، بينما يعادل استهلاكها نحو 24.9 كيلومترًا لكل لتر، كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر DC بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط.

GMC هامر 2026

أرقام الأداء وتسارع GMC هامر 2026

توفر GMC هامر 2026 مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 584 كيلومترًا، وهو ما يمنحها القدرة على قطع مسافات طويلة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، كما تتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط.

قدرات السحب والحمولة

توفر هامر 2026 إمكانات عملية تتناسب مع طبيعة سيارات البيك أب كبيرة الحجم، حيث تصل قدرتها على سحب المقطورات إلى 5670 كيلوجرامًا، بينما يبلغ وزن الحمولة التي يمكن نقلها على صندوقها الخلفي 662 كيلوجرامًا.