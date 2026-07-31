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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV زيرو في السوق المصري.. الأخيرة بأرخص سعر

سيارات SUV رياضية
سيارات SUV رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، منها فئة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام.

وفي هذا السيارة يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV زيرو في السوق المصري

جيتور T1

جيتور T1

تستمد جيتور T1 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، جر أمامي، وتبدأ أسعار السيارة من 1,730,000 إلى 1,760,000 جنيه.

جي ايه سي GS 4 MAX

جي ايه سي GS 4 MAX

تعتمد جي ايه سي GS 4 MAX على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 174 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك DSG، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,336,000 جنيه.

بى واى دى أتو 8

بى واى دى أتو 8

زودت بى واى دى أتو 8 بمحرك هجين سعة 1500 سي سي رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بقوة 275 حصانًا، و349 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، تقدم السيارة بسعر 2,849,900 جنيه.

ساوايست اس 07

ساوايست اس 07

تقدم ساوايست اس 07 بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح السعر بين 1,390,000 و 1,530,000 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو7 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، ويصل العزم الأقصى لدوران السيارة شيري تيجو 7 إلى 210 نيوتن متر، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه. 

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