صرف المعاشات المتأخرة | مغاوري: الناس بقالها 8 شهور مش بتقبض.. وبطالب بـ تقصي حقائق

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه يأمل في التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أُعلن سابقًا بشأن حل أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.



وقال مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن هناك مواطنين لم يتقاضوا معاشاتهم منذ ستة إلى ثمانية أشهر بسبب أعطال في منظومة صرف المعاشات، مشددًا على أن هؤلاء هم ضحايا خلل في النظام وليسوا مسؤولين عنه، ولا يجوز أن يبقوا بلا مصدر دخل طوال هذه الفترة.



وأوضح أن صرف المستحقات، حال تنفيذه، يعد حقًا أصيلًا لأصحاب المعاشات وليس منحة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأزمة لا يجب أن تنتهي بمجرد صرف الأموال، بل تستوجب مساءلة المسؤولين عن الخلل الفني الذي تسبب في تعطيل صرف المعاشات.

وقال: "حتى إذا تم صرف المعاشات، فهذا حق لأصحابه، لكن الأزمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب إجراء مساءلة وتقصي حقائق لمعرفة أسباب الخلل الفني والمسؤولين عنه."

وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق لكشف أسباب الأزمة، والإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة، والوقوف على أسباب العطل الفني، مؤكدًا أن الشفافية والمحاسبة ضروريان لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التوسع في التحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات.