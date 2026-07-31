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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : الشراكة مع الدول الأفريقية تعزز التعاون في الإنتاج الحيواني والسمكي

النائب ياسر عرفة
النائب ياسر عرفة
محمد الشعراوي

ثمن النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن الزيارة التي قام بها وزير الزراعة والثروة الحيوانية الأوغندي والوفد المرافق له إلى عدد من المشروعات الزراعية المصرية تعكس المكانة التي وصلت إليها مصر في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي.

وأوضح عرفة في تصريحاته أن تبادل الخبرات بين مصر وأوغندا يسهم في دعم الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية، ويعزز من فرص التعاون في مجالات إنتاج اللقاحات البيطرية، وتنمية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية والغذائية المصرية.

نماذج ناجحة للتنمية الزراعية

وأشار إلى أن المشروعات التي اطلع عليها الوفد الأوغندي تمثل نماذج ناجحة للتنمية الزراعية، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وهي تجارب يمكن تعميمها بما يخدم التنمية في الدول الأفريقية.

وأكد النائب ياسر عرفة أن تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة يفتح فرصًا واعدة للاستثمار والتجارة، ويعزز الدور المصري في دعم خطط التنمية الأفريقية، مشيدًا بجهود الدولة في نقل الخبرات الفنية وبناء شراكات استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

النائب ياسر عرفة لجنة الزراعة النواب مجلس النواب البرلمان

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