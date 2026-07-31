الاستعلامات : التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث ميناء دمياط

تتابع الهيئة العامة للاستعلامات ما تتناوله وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث ميناء دمياط، وتحرص بشكل دائم على التواصل مع المراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، بهدف إمدادهم بالمعلومات الدقيقة والموثقة أولًا بأول، استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن ملابسات الحادث والتحقيقات الجارية.

وتؤكد الهيئة العامة للاستعلامات أهمية استناد التغطيات الإعلامية إلى المصادر الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة تعكس حقيقة الأوضاع، خاصة في ظل الاهتمام الدولي بمتابعة تطورات الحادث.

ولاحظت الهيئة قيام بعض وسائل الاعلام الاجنبية بنشر اخبار مغلوطة فيما يتعلق بالحادث، حيث تؤكد الهيئة أن التحقيقات مازالت جارية للتعرف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسئولة، وتهيب بكافة وسائل الاعلام ووكالات الانباء والمراسلين الاجانب بمصر وخارجها بإحترام المهنية وتحرى الدقة فيما تنشره من اخبار ، واهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصرى وحادث دمياط من الجهات الرسمية المصرية.