الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

يترقب ملايين المواطنين في مختلف أنحاء مصر موعد بدء التوقيت الشتوي 2026، مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، في ظل الاهتمام الكبير بمعرفة موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا، وما يترتب على ذلك من تغييرات في مواعيد العمل والدراسة والسفر والخدمات المختلفة.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي 2026 تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد سنوات من إلغائه، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، وتحقيق أفضل استغلال لساعات النهار، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد.



موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع نهاية يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، ليبدأ التوقيت الشتوي 2026 رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعند حلول الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتصبح الحادية عشرة مساءً، وهو الإجراء الذي يمثل بداية العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا التغيير وفقًا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم آلية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي بصورة سنوية، بهدف تحقيق وفر في استهلاك الطاقة والاستفادة القصوى من ضوء النهار.

كيف يتم تغيير الساعة؟

مع بدء التوقيت الشتوي 2026، يحتاج المواطنون إلى التأكد من ضبط جميع الساعات والأجهزة الإلكترونية، خاصة تلك التي لا تدعم خاصية التحديث التلقائي.

وتتم عملية تغيير الساعة من خلال تأخيرها لمدة ساعة كاملة عند منتصف الليل، بحيث تتحول الساعة من الثانية عشرة إلى الحادية عشرة مساءً.

كما ينصح بالتأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، إلى جانب إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية، بالإضافة إلى تعديل توقيت ساعات السيارات والأجهزة المنزلية التي لا يتم تحديثها تلقائيًا.

وتساعد هذه الخطوات على تجنب أي أخطاء في المواعيد خلال اليوم الأول من تطبيق النظام الجديد.



ماذا ينص قانون التوقيت الصيفي؟

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية واضحة لتطبيق التوقيت الصيفي والشتوي بصورة سنوية، حيث ينص على تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.

كما يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ليبدأ بعد ذلك التوقيت الشتوي 2026 بتأخير الساعة لمدة ساعة كاملة مع بداية الجمعة الأخيرة من الشهر.

وأكد القانون استمرار تطبيق هذا النظام بصورة سنوية، ما لم يصدر تشريع جديد يقضي بتعديله أو إلغائه.

متى بدأ التوقيت الصيفي في 2026؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي خلال عام 2026 اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة تنفيذًا للقانون.

واستمر العمل بالتوقيت الصيفي طوال أشهر الربيع والصيف وحتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي 2026 مع بداية يوم الجمعة التالي.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختارت الحكومة يوم الجمعة ليكون موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 لعدة أسباب تنظيمية، يأتي في مقدمتها أن الجمعة تمثل عطلة أسبوعية لمعظم العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.

كما يسهم هذا الاختيار في تقليل الارتباك المرتبط بمواعيد العمل، ويمنح المؤسسات والهيئات المختلفة الوقت الكافي لتحديث الأنظمة الإلكترونية وضبط مواعيد التشغيل.

ويتيح ذلك أيضًا للمواطنين فرصة كافية لإعادة ضبط ساعاتهم دون التأثير على الدراسة أو المصالح الحكومية أو الخدمات العامة.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي 2026 ضمن خطة الدولة الرامية إلى تحسين إدارة موارد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، حيث يستهدف النظام تحقيق عدد من الأهداف المهمة.

ومن أبرز هذه الأهداف ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل استهلاك الوقود، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، إلى جانب المساهمة في تقليل الأحمال على شبكات الكهرباء.

كما يدعم هذا النظام جهود الدولة في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتقليل معدلات الاستهلاك، بما يحقق وفورات اقتصادية على المدى الطويل.



ماذا يتغير بعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

مع بدء التوقيت الشتوي 2026 يلاحظ المواطنون عددًا من التغييرات المرتبطة بالتوقيت الرسمي، حيث تشرق الشمس في وقت أبكر بنحو ساعة مقارنة بفترة التوقيت الصيفي.

كما يحدث غروب الشمس في وقت مبكر، وهو ما ينعكس على مواعيد الأنشطة اليومية، إلى جانب تعديل مواعيد الرحلات الجوية والقطارات ووسائل النقل المختلفة.

وتقوم الجهات المختصة أيضًا بتحديث توقيت بعض الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعديل مواعيد الاجتماعات والفعاليات الرسمية بما يتوافق مع التوقيت الجديد.

هل تتغير ساعات العمل؟

تطبيق التوقيت الشتوي 2026 لا يؤدي إلى تغيير عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما يقتصر الأمر على تعديل التوقيت فقط.

وتستمر الجهات الحكومية والخاصة في مباشرة أعمالها وفق الجداول الزمنية المعتادة بعد ضبط الساعة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات التنظيمية داخل المؤسسات إذا استدعت طبيعة العمل ذلك.

ولا يؤثر تطبيق التوقيت الشتوي على عدد ساعات الدوام أو الحقوق الوظيفية للعاملين، وإنما يقتصر على تغيير التوقيت الرسمي للدولة.

نصائح مهمة قبل بدء التوقيت الشتوي

ينصح باتخاذ عدد من الإجراءات قبل بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026، لتجنب حدوث أي ارتباك في المواعيد.

وتشمل هذه الإجراءات ضبط الساعة قبل النوم مساء الخميس، والتأكد من تحديث المنبهات في الهواتف الذكية، ومراجعة مواعيد السفر والرحلات، والتأكد من ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى مراجعة مواعيد العمل والدراسة بعد تطبيق التوقيت الجديد.

وتساعد هذه الخطوات على ضمان الانتقال السلس بين التوقيتين دون حدوث أي مشكلات تتعلق بالمواعيد أو الالتزامات اليومية.



التوقيت الشتوي وتأثيره على الحياة اليومية

يمثل التوقيت الشتوي 2026 أحد أبرز التغييرات السنوية التي تنعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، سواء فيما يتعلق بالعمل أو الدراسة أو حركة النقل أو الخدمات المختلفة.

ولهذا تكمن أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، والالتزام بالمواعيد الجديدة بعد ضبط الساعة، مع التأكد من تحديث جميع الأجهزة الإلكترونية فور بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

ويظل الهدف الأساسي من تطبيق النظام هو تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، ورفع كفاءة استغلال ساعات النهار، بما يتماشى مع خطط الدولة في إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة.