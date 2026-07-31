الأردن يرحب باتفاق تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام في غزة

رحّب الأردن، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأعرب الأردن عن تقديره للجهود المبذولة لدفع عملية تنفيذ خطة السلام، مؤكدًا أهمية ترجمة الاتفاقات المعلنة إلى خطوات عملية تفضي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة.

ويأتي الإعلان الأمريكي، في إطار الانتقال إلى مراحل جديدة من خطة السلام الشاملة، التي تتضمن ترتيبات تتعلق بنزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية وفق ترتيبات ومراحل متفق عليها.

وكانت خطة السلام الأمريكية قد انتقلت إلى مرحلتها الثانية في يناير الماضي، مع تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى استعادة الخدمات العامة وإعادة بناء المؤسسات المدنية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

ويكتسب الموقف الأردني أهمية؛ في ظل الدور الذي لعبته عمّان إلى جانب عدد من الدول العربية في دعم المساعي الرامية إلى وقف الحرب في غزة، والدفع باتجاه مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة.

ويؤكد الأردن بصورة متكررة دعمه لجهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام، مع التشديد على ضرورة معالجة القضية الفلسطينية ضمن إطار يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي ترتيبات تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ويظل تنفيذ الاتفاق على الأرض التحدي الأبرز خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بآليات نزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وترتيبات إدارة القطاع، وضمان استمرار وقف إطلاق النار، إلى جانب توفير الظروف الملائمة لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

ومن شأن نجاح هذه الترتيبات أن يشكل تحولًا مهمًا في مسار الحرب على غزة، بينما يبقى الالتزام المتبادل ببنود الاتفاق وآليات مراقبة التنفيذ عاملين حاسمين في تثبيت الهدوء ومنع تجدد القتال.